Шарий пригрозил Зеленскому: «в одесском ресторане за вами в туалет зашел человек с ватной палочкой»

Пророссийский блогер Анатолий Шарий пригрозил президенту Владимиру Зеленскому исследовать его испражнения и, вероятно, даже обнародовать данные их анализа.

Соответствующий пост был опубликован на странице Шария в Telegram в ночь на понедельник, 6 июля и потом удален.

“Владимир Александрович, после прекрасных игрищ вашего Офиса с “Шарий наркоман” и “Шарий тр*хал детей” Вы не будете сильно огорчены, если я сообщу Вам о том, что в одесском ресторане “Рыба” вы сходили в туалет, а за вами туда зашел неприметный человек? Вы ведь не огорчитесь, если я скажу Вам, что человек зашел туда с маленькой колбочкой и ваткой на палочке, самой обычной ваткой, которой уши чистят? И уж я уверен, что вы не огорчитесь от того, что произойдет дальше”, – написал Шарий, не уточнив, что именно может произойти дальше, и зачем “неприметному человеку” ватная палочка.

“Или меня намеренно такими жесткими методами натравливают на вас Смирнов и Тимошенко по советам мудрых мудрецов, или вы реально совсем сошли с ума. Принимается, я всегда подстраиваюсь под условия игры”, – отметил он.

Вскоре Шарий удалил свой пост о биоматериалах Зеленского. #Буквы нашли оригинал удаленного поста в кеше Google и сделали архив.

Ранее Анатолий Шарий и народный депутат от “Оппозиционной платформы – За життя” Олег Волошин обсуждали, как можно посадить в СИЗО противников Шария, которые накануне участвовали в нескольких стычках со сторонниками блогера.

По словам Шария, люди, которые сидят по ту сторону решетки, очень благосклонно к нему относятся.