Об этом свидетельствуют данные на сайте МВД.
Шарий с датой рождения 20 августа 1978 разыскивается Управлением СБУ в Киеве.
В анкете указаны статьи обвинения: ч.1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
В графе мера пресечения указано постановление суда о разрешении на задержание с целью привода.
Напомним, ранее Служба безопасности объявила Анатолию Шарию о подозрении по двум статьям: ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
Шария вызывали на допросы на 22 и 25 февраля, однако он не явился. В СБУ расценили неявки Шария на допрос как укрывательство от следствия.
- Глава правления ГО “ОПОРА” Ольга Айвазовская объясняла, что то, что Служба безопасности Украины вручила подозрение блогеру Анатолию Шарию, не может быть причиной для прекращения деятельности “Партии Шария”.
- Житель Днепра по имени Виктор Шарий утверждает, что именно на его имя зарегистрирована партия Шария и теперь он хочет отозвать свое разрешение на регистрацию.
- 25 февраля СБУ объявила Анатолия Шария в государственный розыск после того, как он не явился для участия в допросе в качестве подозреваемого.