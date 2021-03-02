Пропагандиста Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене, внесли в базу розыска Министерства внутренних дел Украины.

Об этом свидетельствуют данные на сайте МВД.

Шарий с датой рождения 20 августа 1978 разыскивается Управлением СБУ в Киеве.

В анкете указаны статьи обвинения: ч.1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

В графе мера пресечения указано постановление суда о разрешении на задержание с целью привода.

Напомним, ранее Служба безопасности объявила Анатолию Шарию о подозрении по двум статьям: ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Шария вызывали на допросы на 22 и 25 февраля, однако он не явился. В СБУ расценили неявки Шария на допрос как укрывательство от следствия.