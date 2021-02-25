Служба безопасности Украины объявила блогера Анатолия Шария в государственный розыск после того, как он не явился для участия в допросе в качестве подозреваемого.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

“25 февраля Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого. Он объявлен в государственный розыск”, – подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что следователи СБУ ознакомили адвоката Шария – Валентина Рыбина с материалами уголовного производства, которые послужили основанием для сообщения о подозрении его подзащитному.

Кроме того, Рыбину было вручено ходатайство об избрании меры пресечения Анатолию Шарию, которое далее будет направлено в суд.

Ранее Служба безопасности объявила Анатолию Шарию о подозрении по двум статьям: ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

В частности, касательно последней статьи, то речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства и тому подобное.

В СБУ заявляли, что доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.

“По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур… Начиная с 2012 года, через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций”, – отмечали в СБУ.

В частности, по данным спецслужбы, Шарий “занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Востоке страны”. А целью этого было – обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Шария вызывали на допросы на 22 и 25 февраля, однако он не явился. В СБУ расценивали неявки Шария на допрос как укрывательство от следствия.