Ще два регіони вийшли з «червоної» зони

У п’ятницю, 30 квітня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вивела з “червоної зони” Київську та Миколаївську області.

Про це у Telegram заявив міністр Кабміну Олег Немчінов.

За його словами, Державна комісія вирішила з 00 години 00 хвилин 1 травня 2021 року скасувати “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Київської та Миколаївської областей.

Натомість у регіонах встановлять обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “жовтого” рівня епідемічної небезпеки.

Наразі в “червоній” зоні знаходяться 7 областей, а у “жовтій” – 8.