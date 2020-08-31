Верховная Рада может внести изменения в законодательство в отношении директора НАБУ после решения КС, после чего может быть объявлен новый конкурс на должность.

Об этом говорится в разъяснениях относительно ситуации с решением КС о неконституционности указа Петра Порошенко о назначении директора НАБУ для депутатов фракции “Слуги народа”, которое есть в распоряжении #Букв.

Главный вопрос сейчас, что будет дальше: новый конкурс на должность директора НАБУ или переназначения Сытника по новой процедуре, но по результатам соответствующего старого конкурса?

“На самом деле это ключевой вопрос. Если даже, например, просто переназначить Сытника по новой процедуре, но по результатам соответствующего старого конкурса, то возникает логичный следующий вопрос: а как тогда и на основании чего высчитывать срок его полномочий на посту? Нельзя же просто приплюсовать друг к другу – время в должности после назначения в 2015 году, которое осуществлялось неконституционным способом, и время в должности после гипотетического переназначения, осуществляемого конституционным способом – нельзя решать правовую коллизию путем создания нового абсурда “, – говорится в разъяснении депутатам.

“Поэтому, возможно, было бы логично после внесения соответствующих изменений в закон о НАБУ провести новый конкурс на должность директора НАБУ и уже по результатам этого конкурса конституционным способом назначить директора НАБУ. Однако, объявление нового конкурса на должность директора НАБУ будет означать констатацию прекращении полномочий или увольнение конкретного директора – Сытника. Но действующий закон содержит также и исчерпывающий перечень оснований и конкретную процедуру увольнения директора НАБУ, и они пока остаются вне той правовой и политической реальности, которая образовалась после соответствующего решения Конституционного суда, потому что это решение не означает, что у НАБУ теперь нет директора”, – говорится в документе для депутатов, которое далее приводим полностью.

В то же время сами депутаты говорят, что на внесение законопроектив по НАБУ стоит “блок”, поэтому они сомневаются, что директора НАБУ снимут. Хотя ряд депутатов из разных фракций давно готовы это сделать.