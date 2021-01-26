Covid-19 Украина

обновлено 26.01.2021 в 16:01

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«Чтобы друзья «Квартала» не получали вакцины вместо пенсионеров»: Герасимов анонсировал антиковидний план

Соглава фракции "Европейской солидарности" Артур Герасимов раскритиковал действия властей по преодолению последствий эпидемии коронавируса. Он отметил, что, пока другие государства предзаказывали качественную вакцину, украинская власть опустошала антиковидный фонд через "большое крадивництво" и тайком вакцинировалась в частных клиниках.

Вторник, 26 января 2021, 14:02

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады, сообщает пресс-служба “ЕС”.

“Глобальный вызов из-за бездействия власти – полный провал вакцинации. Сначала власть Зеленского вывозила маски из страны перед эпидемией, оставила врачей без средств индивидуальной защиты, а пациентов без кислорода. Затем провалила массовое бесплатное тестирование, до сих пор обворовывает медиков, когда речь идет о страховании и доплатах. А теперь Украина осталась едва ли не последней в Европе, где вакцинация до сих пор не стартовала”, – отметил Герасимов.

Также он заявил, что правительства других стран заключают контракты напрямую с производителями вакцин. В то же время власть Зеленского предлагает украинцам китайскую вакцину с эффективностью 50% через коррупционную схему с посредником.

“Европейская Солидарность” готова представить четкую стратегию, которая позволит закончить вакцинацию в Украине до сентября. Для этого, среди прочего, нужно перестать воровать с антиковидного бюджета, наладить бесплатное массовое тестирование и ввести уголовную ответственность за нарушение очередности прививок, чтобы друзья “Квартала” не получали вакцины вместо пенсионеров. Более подробно о нашей стратегии мы расскажем уже в ближайшие дни”, – отметил соглава фракции “Европейской солидарности”.

  • Ранее пятый Президент Украины, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко заявил, что за мошеннические сделки вокруг коронавируса должна быть предусмотрена уголовная ответственность.
Теги: антиковідний план, Артур Герасимов, Європейська солідарність

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