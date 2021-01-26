«Чтобы друзья «Квартала» не получали вакцины вместо пенсионеров»: Герасимов анонсировал антиковидний план

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады, сообщает пресс-служба “ЕС”.

“Глобальный вызов из-за бездействия власти – полный провал вакцинации. Сначала власть Зеленского вывозила маски из страны перед эпидемией, оставила врачей без средств индивидуальной защиты, а пациентов без кислорода. Затем провалила массовое бесплатное тестирование, до сих пор обворовывает медиков, когда речь идет о страховании и доплатах. А теперь Украина осталась едва ли не последней в Европе, где вакцинация до сих пор не стартовала”, – отметил Герасимов.

Также он заявил, что правительства других стран заключают контракты напрямую с производителями вакцин. В то же время власть Зеленского предлагает украинцам китайскую вакцину с эффективностью 50% через коррупционную схему с посредником.

“Европейская Солидарность” готова представить четкую стратегию, которая позволит закончить вакцинацию в Украине до сентября. Для этого, среди прочего, нужно перестать воровать с антиковидного бюджета, наладить бесплатное массовое тестирование и ввести уголовную ответственность за нарушение очередности прививок, чтобы друзья “Квартала” не получали вакцины вместо пенсионеров. Более подробно о нашей стратегии мы расскажем уже в ближайшие дни”, – отметил соглава фракции “Европейской солидарности”.