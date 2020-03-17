Об этом рассказала в рамках лекции на саммите Singularity University Нелл Уотсон, участница команды быстрого действия (taskforce) против распространения коронавируса при правительстве США.
«Джентльмены – тем из вас, кто носит бороды, советую минимум подрезать их до небольших ус, чтобы любая маска, которую вы носите, хорошо на вас сидела и была в принципе эффективной. Также помните, что борода – комфортное место для существования и размножения микробов, в том числе вирусов», – объяснила Нелл Уотсон.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- С 17 марта в Украине действуют жесткие меры по борьбе с пандемией.
- Кабинет Министров Украины принял решение запретить с 17 марта на всей территории страны любые массовые мероприятия с участием более 10 человек.
- 16 марта Министерство здравоохранения зарегистрировало случаи передачи коронавируса COVID-19 внутри Украины. Эти случаи не связаны с поездками за границу.