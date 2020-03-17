Мужчинам советуют сбрить или хотя бы укоротить бороды, чтобы обезопасить себя от заражения COVID-19.

Об этом рассказала в рамках лекции на саммите Singularity University Нелл Уотсон, участница команды быстрого действия (taskforce) против распространения коронавируса при правительстве США.

«Джентльмены – тем из вас, кто носит бороды, советую минимум подрезать их до небольших ус, чтобы любая маска, которую вы носите, хорошо на вас сидела и была в принципе эффективной. Также помните, что борода – комфортное место для существования и размножения микробов, в том числе вирусов», – объяснила Нелл Уотсон.