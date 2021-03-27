Министр юстиции Украины Денис Малюська решил привлечь внимание потенциальных покупателей к Ирпенскому исправительному центру. Поэтому он нарисовал на стене тюрьмы граффити в стиле известного художника Бэнкси.

Об этом Малюська сообщил в своем Facebook.

Отметим, что министр попытался воссоздать знаменитое граффити Бэнкси, которое тот написал недавно на стене знаменитой Редингской тюрьмы. Там отбывал срок писатель Оскар Уайльд. В 2019 году тюрьму пытались продать, но сделка так и не состоялась.

“Я далеко не Бэнкси, рисовал последний раз в школе, но я попробую что-то подобное сделать и в нашей тюрьме, которую мы выставили на продажу”, – объяснил свою идею министр.

Также Малюська поделился видеороликом создания граффити и отметил, что тот, кто купит тюрьму за более 110 млн грн, кроме 8 гектаров земли, получит еще и бонус – “выдающийся шедевр искусства по мотивам произведения самого Бэнкси”.