Об этом Малюська сообщил в своем Facebook.
Отметим, что министр попытался воссоздать знаменитое граффити Бэнкси, которое тот написал недавно на стене знаменитой Редингской тюрьмы. Там отбывал срок писатель Оскар Уайльд. В 2019 году тюрьму пытались продать, но сделка так и не состоялась.
“Я далеко не Бэнкси, рисовал последний раз в школе, но я попробую что-то подобное сделать и в нашей тюрьме, которую мы выставили на продажу”, – объяснил свою идею министр.
Также Малюська поделился видеороликом создания граффити и отметил, что тот, кто купит тюрьму за более 110 млн грн, кроме 8 гектаров земли, получит еще и бонус – “выдающийся шедевр искусства по мотивам произведения самого Бэнкси”.
- Ранее известный уличный художник Бэнкси подтвердил, что новое граффити, которое появилось на стене заброшенной тюрьмы в Рединге на юге Англии, было создан им.