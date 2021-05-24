Компанії родини білоруського олігарха Миколи Вороб’я, наближеного до Олександра Лукашенка та Віктора Медведчука, заробляє на реалізації програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Цей самий олігарх допоміг підозрюваному у держзраді нардепу "ОПЗЖ" Тарасу Козаку залишити Україну.

Про це йдеться в розслідуванні “Схеми: корупція в деталях” та Facebook-дописі журналіста проєкту Михайла Ткача.

Хто такий Микола Воробєй і як він допоміг Тарасу Козаку

Микола Миколайович Воробєй — білоруський бізнесмен, власник “Інтерсервісу”, “Нафтобітумного заводу” (оптова торгівля нафтопродуктами), банку “Абсолютбанк” та інших компаній. В грудні 2020 року Микола Воробєй потрапив під санкції ЄС разом і білоруськими чиновниками та бізнесменами. Рада ЄС обгрунтувала санкції проти нього тим, що він та його компанії отримують вигоду від підтримки режиму невизнаного президента Олександра Лукашенка.

За інформацією журналістів, в Україні живе двоє синів Вороб’я від попереднього шлюбу, частина родини залучена у бізнес білоруського олігарха.

Спільний бізнес в України Воробєй мав, зокрема, кумом Путіна, одним з лідерів “ОПЗЖ” Віктором Медведчуком. Він володів частиною “труби Медведчука”, яку за доручення РНБО повернули у державну власність.

Сам Медведчук заперечив співпрацю з Вороб’єм і сказав журналістам: “Ми дружимо. Жодних спільних бізнес-інтересів немає і ніколи не було”.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука та його соратника і однопартійця, власника підсанкційних телеканалів “112 Україна”, “NewsOne” та “ZIK” — Тараса Козака.

За інформацією Ткача, за телеканали “112 Україна”, “NewsOne” та “ZIK” Козак розплатився з рахунків у білоруському банку, який належить Вороб’ю.

Крім цього, напередодні запровадження санкцій, 14-19 лютого Козак літав до Москви. Другий лютневий візит до Москви, після якого нардеп не повернувся до України, був зроблений ним вже за допомогою Вороб’я. Своїими літаками Козак тоді вже не міг користуватися через санкції.

“Після накладення санкцій Козак втратив можливість відвідувати Москву на своєму гольфстрімі. А оскільки припинити літати до Москви Козак не міг, бо у нього там бізнес, квартира, квіти поливати треба, то Тарас Козак отримав можливість літати іншим літаком. Борт люб’язно надав білоруський олігарх Микола Воробей. Більше того Козак здійснював перельоти разом з менеджерами Вороб‘я. Так, після потрапляння під санкції Козав злітав до Москви два рази. Перший раз з Ренатом Кузьміним 14 лютого з поверненням 19. Вдруге Козав зайшов на літак 24 лютого. За інформацією наших джерел літак з Козаком розвернули вже коли той вирулював на зліт. Козака з іншими пасажарими повернули до терміналу. Але згодом всіх відпустили до літака і відпустили до Мінська, а звідти літак полетів до Москви. Козак, напевне, в ці хвилини нічого хорошо не відчував, тому вирішив не випробовувати удачу і залишився в Росії”, — пише Ткач.

На переконання журналіста, становище Вороб’я в Україні наочно ілюструє те, як чинна влада підтримує режим Лукашенка. Як зауважує Ткач, бізнес-імперія, побудована в нашій країні, дозволяє Вороб’ю фінансувати режим невизнаного президента, але РНБО не запроваджує проти нього санкцій ані через це, ані через зв’язок з постачанням палива на окуповані території.

Журналіст наводить такі факти:

Воробєй не тільки володів частиною тієї ж “труби”, що й Медведчук, а й він продовжує заробляти на ній після її арешту. З січня прокачку білоруського дизеля через нафтопродуктопровід розпочала пов’язана з Вороб’єм естонська фірма NT Marine, що займалася поставками нафтопродуктів підсанкційного заводу Медведчука до України.

Компанії з орбіти Вороб‘я впродовж 2018-2020 років співпрацювали “Новошахтинським заводом нафтопродуктів”, який тоді контролювала родина Медведчука, доставлячи його продукцію до Європи та України. Через цей завод РНБО простежила зв’язок Медведчука, Козака з постачанням нафтопродуктів на окуповані території і запровадила санкції.

Близько 40% з усього дизельного палива в Україну завозять з РФ, і майже половину з нього залізницею імпортує через Білорусь саме “БелКазТранс” Вороб’я.

Воробей поставляє до України з РФ також і вугілля.

“У березні 2020 року ситуація з прямим імпортом російського вугілля з РФ до України була розблокована – тільки за однієї умови. За даними співрозмовників “Схем” у підприємницьких структурах, тепер найбільші імпортери мають при цьому користуватись експедиторськими послугами визначеної компанії. Її назва – “БелКазТранс Україна”. Це українська фірма сина Миколи Вороб’я. І тому такі люди як Ахметов і Пінчук вимушені платити Вороб‘ю щоб доставити вугілля в Україну”, — пояснює журналіст.

Як родина Вороб’я заробляє на “Великому будівництві” Зеленського

З матеріалу “Схем” “Кум Путіна, олігарх Лукашенка” також випливає, що згаданий білоруський олігарх збагачується і на президентському проєкті з ремонту доріг “Велике будівництво”.

“Дорожний бітум з білоруського заводу Вороб’я постачається на компанію його сина в Україну, який своєю чергою перепродає його учасникам “Великого будівництва” вже за вищу ціну. Загалом на продажах бітуму для державного проєкту фірми родини білоруського олігарха дотепер заробили близько 320 мільйонів гривень”, — заявили журналісти.

Розслідувачі виявили, що у 2020 році білоруський “Нафтобітумний завод” Вороб’я суттєво збільшив поставки бітуму в Україну. Тут основними кінцевими покупцями продукції стали учасники “Великого будівництва”.

Посередником між заводом Вороб’я і українськими компаніями, за інформацією “Схем”, виступала українська компанія “БелКазТранс Україна” сина та повного тезки олігарха — 38-річного Миколи Вороб’я.

Попри безпосередній зв’язок з учасниками “Великого будівництва”, у “БелКазТранс Україна” на відповіді на запит журналістів наголосили, що бітум продають великим нафтотрейдерам та не співпрацюють з бюджетними організаціями.