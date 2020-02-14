Журналисты программы "Схемы" отреагировала на намерение Офиса президента подать на них в суд из-за расследования о поездке Владимира Зеленского в Оман.

Заявление редакции опубликовано изданием “Радио Свобода”.

Как сообщалось ранее, в последнем выпуске программы “Схемы” шла речь о том, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев посещал Маскат в Омане, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. По информации журналистов, российский силовик прилетел тем же чартерным самолетом, который спустя сутки доставил президента Украины из Маската в Киев. Офис Президента Украины заявил, что подает в суд на программу “Схемы” с требованием опровергнуть неправдивую информацию, озвученную в сюжете.

Журналисты отметили, что не понимают, какая именно информация, озвученная в сюжете, является неправдивой.

“Мы ждем этот документ (иск ОПУ — ред.). Возможно, по иску мы поймем, что именно из озвученного в сюжете, по мнению ОП, является неправдой? Что Зеленский был в Омане? Что он возвращался чартерным бортом 9H-VJN? Что именно этим бортом туда накануне прилетел Патрушев из Москвы? Что в Омане с Зеленским был Андрей Ермак? Если же в ОП хотят опровергнуть встреча Патрушева и Зеленского – это, во-первых, в материалах утверждений о том, что такая встреча состоялась. Во-вторых, позиция Офиса президента была в полной мере представлена ​​в сюжете”, — отметили в редакции “Схем”.

Также журналисты заявили, что с самого начала истории с Оманом “именно Офис президента не договаривал, скрывал и даже сознательно или нет, дезинформировал общество” и продолжает вести себя аналогичным образом. Предупреждение Офиса Президента общественному вещателя — телеканала “UA:Первый” — на котором выходит программа “Схемы” журналисты восприняли как давление и вмешательство в дела редакции.

“Вместо того, чтобы ответить на вопросы, которые до сих пор остаются без ответа, и прояснить до сих пор непонятные моменты — Андрей Ермак и Офис президента в своих заявлениях прибегают к дискредитации редакции и угрожают судом журналистам, которые пытаются пролить свет на всю эту историю. Также из-за выхода нашего материала Офис Президента позволил себе сделать публичный сигнал-предупреждение общественному вещателю трудно толковать иначе, чем давление и вмешательство в редакционные дела … Когда конкретном президенту, министру или депутату не нравится, что транслирует общественный вещатель, это не значит, что он имеет право на него публично давить”, — подчеркнули они.

Напомним, 5 января СМИ опубликовали фотографии, на которых был запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — самого дорогого в султанате Оман. После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.

По подсчетам журналистов, отдых в Омане, без учета стоимости перелета из Киева, обошелся президенту не менее чем в 2,5 млн гривен. В официальном ответе Государственного управления делами указывалось, что Владимир Зеленский осуществил поездку в Оман в начале января 2020 года за чьи-то частные средства.

В МИД Украины заявили, что визит президента Владимира Зеленского в Оман был направлен на “поддержку положительной динамики” в отношениях между странами. При этом только 12% украинцев поверили, что поездка Владимира Зеленского в Оман была рабочей. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного социологической службой “Центра Разумкова” с 17 по 21 января.