Журналисты программы "Схемы" зафиксировали, как глава Офиса Президента Андрей Богдан встречался с олигархом Игорем Коломойским в одном из ресторанов Киева.

Об этом идет речь в сюжете “Тайная вечеря”: руководитель ОП Богдан тайно встречался с Коломойским в центре Киева”.

25 декабря Богдан около шести вечера выехал с территории Офиса Президента, и последовал к итальянскому ресторану в Печерском районе, где у него состоялась встреча с главой правления НАК “Нафтогаз Украины” Андреем Коболевым.

Приблизительно через час, около восьми вечера, журналисты заметили охранника Богдана и машину главы ОП около одного из японских ресторанов в центре столицы. Позже в это заведение приехал сам олигарх Игорь Коломойский.

Позже к ним присоединился Тимур Миндич, бизнес-партнер олигарха и один их владельцев студии “Квартал 95”.

Чтобы попасть в ресторан лично, журналисты забронировали там столик.

Еще через час из одной из отдельных комнат ресторана вышли бизнесмен Михаил Киперман, экс-нардеп и товарищ олигарха Евгений Геллер. Вместе с Геллером ушел охранник Богдана. После них вышел Миндич. И последним – сам Коломойский.

Журналисты поинтересовались у олигарха, правдив ли тот факт, что власть Зеленского, если не препятствует, то по крайней мере не вмешивается в его бизнес.

“Это философский вопрос. Я могу сказать, что точно умышленно не мешает. Но курс 23 сам за себя говорит. Мешает это или не мешает, если, допустим, некоторые предприятия, где я акционер, экспортно ориентированы”, – ответил он.

Также Коломойский отметил, что его бизнес никогда не проигрывал и при президентстве Петра Порошенко, а потом сказал реплику о “ПриватБанке”:

“Банк еще не вернул, но скоро верну… Вообще, даже не сомневайтесь… Законным путем, так как положено по законодательству. От поверьте мне, справедливость восторжествует. Как бы МВФ не бился головой о стену, законы придумывал, что-то рассказывал, все это пустые хлопоты”.

В то время, как журналист Михаил Ткач разговаривал с Коломойским, охранник Богдана о чем-то говорил с охранником рядом стоящего отеля, а затем уехал в машине руководителя ОП.

Что касается общения олигарха с Богданом, то он отрицал, что глава ОП был с ним на встрече, но рассказал, что время от времени они звонят друг другу по различным вопросам.

После общения с олигархом журналист зашел в комнату, где встречались бизнесмены, увидев, что она проходная и там есть запасной выход. После того как охранник Богдана уехал на автомобиле главы ОП, то, сделав круг, заехал на подземный паркинг рядом стоящего отеля.

Коболев предмет встречи с Богданом комментировать отказался, а сам глава ОП на вопросы не ответил.