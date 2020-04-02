Шэньчжэнь стал первым китайским городом, который официально запретил продажу и потребление мяса собак и кошек.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Запрет введен на фоне того, что источником вспышки нового типа коронавируса COVID-19 стали дикие животные. Китайские власти ранее уже ограничили продажу и употребление мяса диких животных, но Шэньчжэнь пошел дальше и распространил запрет также на кошек и собак.

Новый закон вступит в силу 1 мая.

По данным зоозащитной организации Humane Society International, по всей Азии ежегодно ради мяса убивают около 30 млн собак.

Отмечается, что в одном только Китае каждый год гибнут около 10 миллионов собак и 4 миллиона кошек.

При этом, практика употребления собачьего мяса среди китайцев не столь распространена. По данным издания, большинство местных жителей никогда не ели мясо собак и говорят, что не хотели бы пробовать.