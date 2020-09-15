Об этом сообщает Fox News.

ДиМеццо, которая баллотировалась под лозунгом кампании “К черту полицию”, ожидала, что она проиграет. Но она набрала 4211 голосов, легко обойдя своего конкурента.

“Я выступаю против системы, которая позволяет тысячам людей заходить в кабину для голосования и голосовать, несмотря на то, что абсолютно ничего не знают о человеке, которого они назначают на самую влиятельную должность в правоохранительных органах округа. Я баллотируюсь на шерифа, потому что я против этой самой системы, а у шерифа больше всего практических навыков в графстве Чешир, чтобы противостоять этой системе”, – заявила ДиМеццо после победы.

“Система, которая подвела вас, позволив мне – чертовски транссексуальной сатанистке-анархистке быть вашим кандидатом в шерифы – это та же система, которую я атакую. Извините, и я знаю, что это больно слышать, но эта система – ложь. Все это ложь. Она сломана от начала до конца, и мое существование в качестве вашего кандидата в шерифы – всего лишь то, как эта реальность была брошена вам в лицо”, – добавила он.

Кроме того, ДиМеццо заявила, что ее победа на предварительных выборах была аргументом в пользу анархизма из-за того, насколько “невежественен средний избиратель”.