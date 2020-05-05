5 мая 2014 года вблизи населенного пункта Семеновка, что возле Славянска, состоялся ожесточенный бой. Тогда бойцы ВСУ и СБУ попали в засаду.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

Генерал-полковник Аллеров, который руководил ходом операции в целом, отметил: “Этот бой был не первым боевым столкновением на Донбассе. Но впервые силы противника вступили в организованный и открытый огневой бой с нашими войсками.”

29 апреля спецназовцы уничтожили первый блокпост террористов. Еще ряд блокпостов был ликвидирован 2 мая. Украинские военные заняли оборону. Сопротивление сепаратистов был неорганизованным, многие боевики просто разбегались. Однако опорные пункты в городах противник удерживал надежно, кроме того, начали работать враждебные диверсионно-разведывательные группы.

4 мая террористы совершили провокацию. Во время переговоров подразделений десантников с местными жителями один из террористов бросил в украинских военных гранату из-за спины гражданских. Таким образом боевики хотели спровоцировать наших солдат к открытию огня в сторону мирного населения. Во время этой провокации двое украинских военных погибли, еще трое получили ранения.

Утром 5 мая два расчета по 10 военнослужащих калиновского оперативного полка с бойцами спецподразделения СБУ “Альфа” и десантниками Вооруженных сил на БТРах двинулись в направлении Славянска. И в районе железнодорожного моста у Семеновки украинские военные попали в засаду.

Бой с сепаратистами длился несколько часов. Боевики вели шквальный огонь по украинским военных из жилых домов. Но благодаря действиям спецназовцев боевики понесли значительные потери – более 40 погибших и 200 раненых. Террористам пришлось отступить.

Тогда в этом бою погибли спецназовцы СБУ – майор Руслан Лужевский и полковник Александр Анищенко, которым посмертно присвоены звания Героев Украины.