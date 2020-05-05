Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.
Генерал-полковник Аллеров, который руководил ходом операции в целом, отметил: “Этот бой был не первым боевым столкновением на Донбассе. Но впервые силы противника вступили в организованный и открытый огневой бой с нашими войсками.”
29 апреля спецназовцы уничтожили первый блокпост террористов. Еще ряд блокпостов был ликвидирован 2 мая. Украинские военные заняли оборону. Сопротивление сепаратистов был неорганизованным, многие боевики просто разбегались. Однако опорные пункты в городах противник удерживал надежно, кроме того, начали работать враждебные диверсионно-разведывательные группы.
4 мая террористы совершили провокацию. Во время переговоров подразделений десантников с местными жителями один из террористов бросил в украинских военных гранату из-за спины гражданских. Таким образом боевики хотели спровоцировать наших солдат к открытию огня в сторону мирного населения. Во время этой провокации двое украинских военных погибли, еще трое получили ранения.
Утром 5 мая два расчета по 10 военнослужащих калиновского оперативного полка с бойцами спецподразделения СБУ “Альфа” и десантниками Вооруженных сил на БТРах двинулись в направлении Славянска. И в районе железнодорожного моста у Семеновки украинские военные попали в засаду.
Бой с сепаратистами длился несколько часов. Боевики вели шквальный огонь по украинским военных из жилых домов. Но благодаря действиям спецназовцев боевики понесли значительные потери – более 40 погибших и 200 раненых. Террористам пришлось отступить.
Тогда в этом бою погибли спецназовцы СБУ – майор Руслан Лужевский и полковник Александр Анищенко, которым посмертно присвоены звания Героев Украины.
- Ранее сообщалось, что 62% опрошенных украинцев не поддерживают предоставление и закрепление в Конституции особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
- Оценивая ситуацию на Донбассе, 44% украинцев считают, что на востоке Украины происходит война между Украиной и Россией.