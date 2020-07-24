В Министерстве здравоохранения рассказали, какие регионы Украины еще не готовы к ослаблению карантина.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Уточняется, что по состоянию на 22 июля еще 7 регионов Украины не готовы к ослаблению карантинных ограничений. Это Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская области.

При этом сообщается, что достоверной информации касательно временно оккупированного Россией Крыма и некоторых районов Донецкой и Луганской областей на данный момент нет.

Напомним, что в Кабинете министров отчитались, что по состоянию на 24 июля распределили все средства из Фонда борьбы с коронавирусом. Речь идет о 66 миллиардах гривен.