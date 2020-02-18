В период с 18 по 20 февраля 2014 года во время противостояний в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, сотни - были арестованы и подвергнуты пыткам.

Об этом рассказывают #Буквы.

17 февраля

17 февраля было обнародовано заявление “Правого сектора” и ВО “Майдан” о всеобщей мобилизации в связи с “мирным наступлением”: “В связи с объявленным штабом Нацсопротивления на вторник, 18 февраля, “мирным наступлением”, все подразделения “Правого сектора” в Киеве и областях привести в состояние полной готовности”.

В ВО “Майдан” призвали всех неравнодушных присоединиться к “мирному наступлению” на народных депутатов с требованием немедленно принять все необходимые решения для выхода из кризиса и урегулирования ситуации.

18 февраля

На утро 18 февраля тысячи участников Евромайдана планировали мирное шествие к зданию Парламента. В тот день в Раде должна была открыться очередная сессия, на которой планировалось рассмотрение вопросов об изменениях в Конституцию Украины относительно полномочий президента.

Оппозиционные фракции с самого утра блокировали пленарное заседание, требуя рассмотрение акта обновления Конституции 2004 года. Но тогдашний глава Верховной Рады Владимир Рыбак дал распоряжение канцелярии Рады не регистрировать этот документ. В тот день пленарное заседание так и не началось.

Около 08:30 утра митингующие начали собираться на Майдане Незалежности, откуда многотысячной колонной во главе с Олегом Тягнибоком, депутатами оппозиционных фракций УДАР, ВО “Свобода” и ВО “Батькивщина” двинулись к зданию Парламента на улице Грушевского.

На углу улиц Грушевского и Крепостного вала митингующие штурмовали милицейские авто, которые преграждали путь колонне. Но уже на Шелковичной против демонстрантов вышли бойцы “Беркута”. Со стороны силовиков в ход пошли светошумовые гранаты и помповые ружья Форт-500Т.

В этот день не работало метро. По всей территории Украины отключили трансляцию “5 канала”. Его ретранслировать на своих частотах начал телеканал “ЧП-інфо”.

Около 16:00 силовики успешно захватили баррикады митингующих, а людей оттеснили к Октябрьскому дворцу, где и начался силовое подавление.

В 16:00 было обнародовано совместное заявление (ультиматум) председателя СБУ Якименко и министра МВД Захарченко с требованием прекращения протестов до 18:00, иначе: “у власти есть силы, чтобы навести порядок”.

По состоянию на 16:00 18 февраля уже были убиты или получили смертельные ранения 11 человек (в дополнение к 4-м митингующим в январе). Ни один милиционер еще не был убит.

Но через пол часа смертельные ранения получили двое милиционеров – оба 1993 года рождения. Но при этом нет данных, что по правоохранителям стреляли именно митингующие.

Убийство милиционеров “развязало руки” руководству силовиков, чтобы начать “антитеррористическую операцию”.

ВНИМАНИЕ!!! На видео сцены с последствиями насилия!

Около полуночи 18 февраля подожгли Дом профсоюзов. Пожар в нем потушили только 20 февраля.

18 февраля на улицах Институтской и Грушевского, Крепостном переулке и Мариинском парке погибли 23 человека, а 509 получили телесные повреждения, из них 37 – тяжелые, 85 – средней тяжести.

19 февраля

Янукович потребовал от протестующих покинуть территорию Майдана. В течение суток ситуация на Майдане оставалась напряженной. С целью обороны протестующие подожгли шины по периметру Майдана, продолжили разбирать брусчатку на Крещатике и запасаться коктейлями Молотова.

По данным временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийств на Майдане, штурм Дома профсоюзов осуществлялся по указанию бывшего главы СБУ Александра Якименко, его первого заместителя Владимира Тоцкого, руководителя центра спецопераций “Альфа” Олега Присяжного и руководителя Антитеррористического центра СБУ Андрея Меркулова.

20 февраля

Расстрелы и прощание с погибшими.

По состоянию на 17:00 сообщалось о 60 погибших протестующих.

Силовикам в этот день стали раздавать оружие и боевые патроны.

Стоит отметить, что во время Евромайдан колокола Михайловского монастыря в ночь с 10 на 11 декабря 2013 начали бить в набат. Последний раз они били в 13 веке.

21 февраля

Почти всю ночь на 21 февраля длились переговоры между президентом Виктором Януковичем и представителями Евросоюза и России. После обеда было подписано соглашение о проведении внеочередных президентских выборов в декабре 2014 года.

Но людей на Майдане это не устраивало – они требовали немедленных перевыборов.

22 февраля и побег Януковича

В ночь на 22 февраля Янукович исчез из Киева. Примечательно, что гарант заранее был готов к варианту побега, поскольку еще 19 февраля, когда между властью и оппозицией велись переговоры, с “Хонки” начали вывозить имущество. Последняя отправка грузовиков из резиденции завершилась в 4:00 22 февраля.

22 февраля Янукович появился в Харькове. В частности, в интервью местным журналистам он заявил, что не собирается покидать страну.

22 февраля Верховная Рада поддержала постановление о самоустранение Януковича с поста президента. 23 февраля и. о. президента назначен Александр Турчинов.

23 февраля Рада вернула Межигорье в госсобственность.

Фото из открытых источников

28 февраля Виктор Янукович снова вышел в эфир, но уже на российском ТВ. Беглый президент дал пресс-конференцию в Ростове-на-Дону, во время которой сломал ручку.

Во время противостояния по информации Минздрава Украины погибли 82 человека (71 митингующий и 11 правоохранителей), пострадало 622 человека.