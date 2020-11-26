Об этом сообщает пресс-служба суда.

“Из-за отсутствия должного государственного финансирования, Шевченковский районный суд. Киева доводит до сведения участников судебных дел о прекращении отправки почтовой корреспонденции в судебных делах, а именно: запросов, необходимых для обеспечения рассмотрения дел (в том числе для решения вопроса об открытии производства по делу ), судебных повесток, копий судебных и процессуальных решений и т.п”, – говорится в сообщении.

В связи с ситуацией, сложившейся участников судебных заседаний просят следующее:

при обращении в суд указывать обо всех известных средства связи участников разбирательства – официальные адреса, адреса электронной почты, номера телефонов;

звонить в единый контакт-центр по номеру 0-800-501-492;

при подаче документов в суд предоставлять письменное согласие на отправку судебной повестки в виде SMS-сообщений.

Ознакомиться с датой назначения дела можно по ссылке – https://sh.ki.court.gov.ua/sud2610/gromadyanam/csz/.

Кроме того, есть возможность получать процессуальные документы через подсистему “Электронный суд”. Для этого необходимо зарегистрироваться в системе обмена электронными документами между судом и участниками судебного процесса (создать почтовый ящик электронного суда), на официальном веб-портале судебной власти Украины по ссылке https://id.court.gov.ua/.