Об этом свидетельствуют данные экзит-пола группы “Рейтинг”.
У Александра Шевченко, по данным опроса, 32,4% голосов, у Кошулинского – 31,6%.
На третьем месте кандидат от “Слуги народа” Василий Верастюк – у него 29,4%.
Экзит-пол охватил 50 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности.
Респонденты на участках отбирались в соответствии с шагом, который был неизменным в течение всего дня выборов. Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,8%. Количество результативных интервью – 3892.
Почему были назначены довыборы в Раду
Довыборы в Верховную Раду на 87 округе назначили после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович (после избрания на местных выборах мэром Надворной).
А выборы в округе №50 были назначены в связи с тем, что внефракционный нардеп Руслан Требушкин по результатам местных выборов, проведенных 25 октября 2020 года, стал городским головой Покровска и сложил полномочия народного депутата.
- На днях пресс-служба президента Владимира Зеленского отчиталась о том, как глава государства обсудил ход вакцинации в Ивано-Франковской области с кандидатом от “Слуги народа” на довыборах в Верховную Раду Василием Вирастюком. Гражданская сеть ОПОРА осудила обнародование пресс-службой президента пресс-релиза о совещании с Вирастюком, отметив, что это является злоупотреблением админресурсом.
- Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, то 5-процентный барьер могли бы уверенно преодолеть четыре партии. При этом рейтинг пропрезидентской политсилы “Слуга народа” составляет менее 21%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 23-24 марта 2021 года.