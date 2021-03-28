Кандидаты Александр Шевченко (самовыдвижение) и Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") лидируют на довыборах в Верховную Раду в округе №87.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола группы “Рейтинг”.

У Александра Шевченко, по данным опроса, 32,4% голосов, у Кошулинского – 31,6%.

На третьем месте кандидат от “Слуги народа” Василий Верастюк – у него 29,4%.

Экзит-пол охватил 50 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности.

Респонденты на участках отбирались в соответствии с шагом, который был неизменным в течение всего дня выборов. Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,8%. Количество результативных интервью – 3892.

Почему были назначены довыборы в Раду

Довыборы в Верховную Раду на 87 округе назначили после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович (после избрания на местных выборах мэром Надворной).

А выборы в округе №50 были назначены в связи с тем, что внефракционный нардеп Руслан Требушкин по результатам местных выборов, проведенных 25 октября 2020 года, стал городским головой Покровска и сложил полномочия народного депутата.