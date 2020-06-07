Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.
В ходе заседания Исполкома УАФ во Львове, 7 июня, участники проголосовали за продление контракта с Шевченко.
Новый контракт будет действовать до окончания цикла чемпионата мира, то есть до 31 декабря 2022 года.
Шевченко работает главным тренером национальной сборной по футболу с 2016 года. Его работа ознаменовалась участием Украины в отборе на Чемпионат мира-2018, Евро-2020 и Лигу наций-2018/19. В последних двух турнирах сборная Украины занимала первое место в группе.
- Накануне президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что Министерство охраны здоровья разрешило возобновить чемпионат уже 30 мая.