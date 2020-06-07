Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продлил контракт с национальной сборной до конца 2022 года.

Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

В ходе заседания Исполкома УАФ во Львове, 7 июня, участники проголосовали за продление контракта с Шевченко.

Новый контракт будет действовать до окончания цикла чемпионата мира, то есть до 31 декабря 2022 года.

Шевченко работает главным тренером национальной сборной по футболу с 2016 года. Его работа ознаменовалась участием Украины в отборе на Чемпионат мира-2018, Евро-2020 и Лигу наций-2018/19. В последних двух турнирах сборная Украины занимала первое место в группе.