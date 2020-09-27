Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

“250 украинских миротворцев будут выполнять задачи в африканской стране по поддержанию мира и безопасности.

На этот раз ротация происходит с предупредительными мерами по недопущения распространения коронавирусной инфекции среди личного состава. Накануне командировки будущие миротворцы прошли двухнедельную обсервацию, во время которой провели прививки, ПЦР-тесты, о чем свидетельствуют сертификаты международного образца”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 18-й отдельный вертолетный отряд ВСУ выполняет задачи в составе Миссии ООН в Демократической Республике Конго с 1 декабря 2012 года. В связи с нестабильной ситуацией в стране, наши летчики и личный состав несут боевое дежурство на аэродромах, осуществляют поисково-спасательные операции, разведку и наблюдение, обеспечивают перевозки грузов, а также сопровождают вертолеты миссии ООН.