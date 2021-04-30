Про це він розповів сьогодні на брифінгу.
Ляшко зазначив, що в Україні ситуація з коронавірусом стабілізувалась.
“Сьогодні Міністерство охорони здоров’я готує подання до держкомісії про виведення з червоного рівня епідермічної небезпеки Київської і Миколаївської областей, які можуть бути переведені в жовтий рівень епіднебезпеки. Таким чином з 1 травня в Україні буде 7 областей, в яких встановлений червоний рівень епіднебезпеки”, – сказав він.
Водночас, за словами санлікаря, сьогодні в жодній з областей рівень завантаженості ліжок з киснем не перевищую встановлений показник – 65%.
(На відео з 2:49)
- У середу, 28 квітня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала “червоний” рівень епідемічної небезпеки у Києві.