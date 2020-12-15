Об этом сообщила пресс-служба “ЕС”.

Порошенко подчеркнул, что признание Православной церкви Украины мировым православием продолжается.

“Почему это вообще стало возможным? Потому что ни Путин, ни Кирилл никогда не верили, что мы получим Томос. Но этот процесс уже не остановить. Уже треть мирового православия, где украинская церковь одна из пятнадцати православных-сестер церквей, признали Украину. Я точно знаю, потому что провожу переговоры и сейчас, используя дипломатические возможности, по крайней мере, две православных церкви находятся на очень коротком расстоянии от признания, и только пандемия этому препятствует”, – отметил Порошенко.