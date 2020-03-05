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Еще двух украинцев проверяют на коронавирус

В Черновицкой области сегодня госпитализировали еще двух граждан Украины с подозрением на коронавирус.

Четверг, 5 марта 2020, 11:29

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

“Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, было госпитализировано в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии”, – говорится в сообщении.

По данным местного издания “UA: Буковина”, госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии неделю назад, а также ее мужа.

Дежурный врач инфекционного отделения областной больницы Людмила Фельдман отметила, что у обоих зафиксировали повышенную температуру. Сейчас их анализы передали в Киев, чтобы проверить на коронавирус.

4 марта в Черновцах госпитализировали еще троих человек с подозрением на заражение коронавирусом.

  • Накануне в Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля.
  • Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не скупать хирургические маски, так как их использование не защитит от коронавируса.
  • В Центре общественного здоровья Минздрава Украины проинформировали, что для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 следует придерживаться стандартных рекомендаций: например, часто мыть руки.
Теги: коронавирус

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