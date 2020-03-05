Еще двух украинцев проверяют на коронавирус

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.
“Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, было госпитализировано в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии”, – говорится в сообщении.
По данным местного издания “UA: Буковина”, госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии неделю назад, а также ее мужа.
Дежурный врач инфекционного отделения областной больницы Людмила Фельдман отметила, что у обоих зафиксировали повышенную температуру. Сейчас их анализы передали в Киев, чтобы проверить на коронавирус.
4 марта в Черновцах госпитализировали еще троих человек с подозрением на заражение коронавирусом.
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