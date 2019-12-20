Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, во время голосования Гриб кроме себя, проголосовала также за своего коллегу Вадима Новинского.

Отметим, что и Гриб, и Новинский на данный момент не входят ни в одну парламентскую фракцию.

Кнопкнодавство нардепів ОПЗЖ

Ти не ти, коли не кнопкнодавиш 🔥

Вікторія Гриб голосує замість Вадима Новинського.

Опубликовано Буквы Пятница, 20 декабря 2019 г.

 