Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В частности, во время голосования Гриб кроме себя, проголосовала также за своего коллегу Вадима Новинского.
Отметим, что и Гриб, и Новинский на данный момент не входят ни в одну парламентскую фракцию.
Ти не ти, коли не кнопкнодавиш 🔥
Вікторія Гриб голосує замість Вадима Новинського.
Опубликовано Буквы Пятница, 20 декабря 2019 г.
- Ранее движение “Чесно” заявило о неперсональном голосовании депутата Василия Нимченко, выступавшего за криминализацию “кнопкодавства”.
- 29 октября Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект, предусматривающий введение штрафов за неперсональное голосование народных депутатов (“кнопкодавство”).
- В сентябре на “кнопкодавстве” были пойманы двое “слуг народа” — Сергей Литвиненко и Елена Копанчук. Позднее они публично извинились за свой поступок.