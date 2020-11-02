Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Плюс 1 в клуб Covid-положительных. Оно и не удивительно, учитывая количество встреч, которые я сделал до и после выборов. Почти всегда пользовался маской и другими средствами личной защиты. Впрочем, вирус это не очень убедило. Берегите себя, друзья”, – отметил Мовчан.

Напомним, что 1 октября председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко сообщил, что заразился коронавирусом. Он отметил, что обратился к врачу, который сделал ему компьютерную томографию, где был вывод “похоже на COVID-19”.