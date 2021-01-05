Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард.
“Очень хорошие новости – экстренное одобрения вакцины от AstraZeneca Федеральной комиссией по защите от санитарных рисков. Таким образом, очень скоро начнется производство в Мексике”, – написал он.
- Накануне сообщалось, что Великобритания стала первой страной, которая с понедельника начинает использовать вакцину против COVID-19, разработанную AstraZeneca и Оксфордским университетом. Эта вакцина менее требовательна к температурным режимам транспортировки.
- Также британская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила о повышении эффективности своей вакцины против коронавируса, которая была разработана совместно с Оксфордским университетом.