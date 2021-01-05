Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков в экстренном порядке выдал разрешение на использование в стране вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард.

“Очень хорошие новости – экстренное одобрения вакцины от AstraZeneca Федеральной комиссией по защите от санитарных рисков. Таким образом, очень скоро начнется производство в Мексике”, – написал он.