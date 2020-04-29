Еще более 300 украинцев вернулись из Армении, Италии и Швеции

На самолетах из Еревана, Неаполя и Стокгольма в Украину вернулись еще более 300 граждан.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что пограничники провели температурный скрининг всех пассажиров. Повышенной температуры ни у кого не обнаружили, также ни один из пассажиров на самочувствие не жаловался. Во время проведения контрольных процедур пограничники находились в средствах индивидуальной защиты.

Все пассажиры, кроме одного, установили мобильное приложение “Дій вдома” и будут находиться на самоизоляции дома. Во время пограничного контроля сотрудники ГПСУ проверили внесение гражданами информации в мобильное приложение “Дій вдома”. Один из пассажиров, который не установил соответствующее приложение, будет проходить обсервацию в Киеве.