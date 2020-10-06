Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
Также сообщается, что коронавирусом заболел и шеф-повар национальной команды Любомир Тошич.
Лунин, Панькив и Тошич изолированы в номерах отеля, где остановилась сборная Украины.
Врач сборной Максим Бецко прокомментировал ситуацию с футболистами и рассказал, что остальная часть команды тренируется в обычном режиме.
“Насколько мне известно, французская сборная пройдет тестирование сегодня, а результаты будут к вечеру. Никто не знает, чего ожидать там”, – сказал Бецко.
Теперь в украинской сборной остался один голкипер из заявленных на матч со сборной Франции – Георгий Бущан (“Динамо”).
- Ранее сообщалось, что у голкипера сборной Андрея Пятова ( “Шахтер”, Донецк) также обнаружили коронавирус. Из-за этого “Шахтер” ушел на карантин.