Вратари сборной Украины по футболу Андрей Лунин ("Реал", Испания) и Юрий Панькив ("Александрия") получили положительные результаты тестов на COVID-19 накануне матча со сборной Франции.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Также сообщается, что коронавирусом заболел и шеф-повар национальной команды Любомир Тошич.

Лунин, Панькив и Тошич изолированы в номерах отеля, где остановилась сборная Украины.

Врач сборной Максим Бецко прокомментировал ситуацию с футболистами и рассказал, что остальная часть команды тренируется в обычном режиме.

“Насколько мне известно, французская сборная пройдет тестирование сегодня, а результаты будут к вечеру. Никто не знает, чего ожидать там”, – сказал Бецко.

Теперь в украинской сборной остался один голкипер из заявленных на матч со сборной Франции – Георгий Бущан (“Динамо”).