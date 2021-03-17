Об этом сообщили в Винницкой областной государственной администрации.

Занести колядку в список ЮНЕСКО планируют к 100-летию со дня премьеры “Щедрик” в США. 5 октября 1922 украинский хор дал премьерное выступление в концертном зале Нью-Йорка Carnegie Hall.

Там “Щедрик” услышал американский хоровой дирижер украинского происхождения Петр Вильговский. Он создал английскую версию колядки Carol of the Bells, которая стала известной во всем мире.

Занесения песни “Щедрик” в список ЮНЕСКО сейчас готовит директор Украинского центра культурных исследований Ирина Френкель. По плану, сначала “Щедрик” должны занести в местный перечень нематериального культурного наследия (НКС). К октябрю 2021 колядку планируют включить в Национальный перечень НКС Украины и, как надеются, уже к сентябрю 2022 года “Щедрик” войдет в список ЮНЕСКО.

Напомним, что 19 декабря оркестр военно-воздушных сил США поздравил украинцев с праздниками и исполнил песню “Щедрик” украинского композитора Николая Леонтовича. Подполковник, руководитель оркестра ВВС США в Европе Кристина Мур Уррутиа заявила, что США желают всем мира и радости.