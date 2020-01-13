#Буквы собрали тексты самых популярных щедривок.
Ой сивая та і зозуленька
Ой сивая та і зозуленька
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Усі сади та і облітала,
А в одному та і не бувала.
А в тім саду три тереми.
А в першому – ясен місяць,
А в другому – красне сонце,
А в третьому – дрібні зірки.
Ясен місяць – пан господар,
Красне сонце – жона його,
Дрібні зірки – то їх дітки.
***
Щедрик Щедрик, щедрик,
Дайте вареник,
Грудочку кашки,
Кільце ковбаски. Дайте кишку,
З’їм в затишку.
(“Дайте ковбасу, А то хату рознесу!” – промовляючи)
А еще есть щедривки, в которых воспевается рождение Спасителя – Иисуса Христа.
***
Щедрик щедрик щедрівочка
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
Стала собі щебетати,
Ґазду з хати викликати.
– Вийди, вийди, ґаздо, з хати,
Маєш радість коло хати.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Вже приходить Меланочка.
Меланочка з Коломиї Лагу мастить, припіч миє.
Лагу мастить, припіч миє,
Їсти зварить, ще й накриє.
Зварить їсти та нап’ється,
Та до міста поведеться.
Меланочка в місті пила,
Сухий фартух замочила.
Повій, вітре буйнесенький,
Суши фартух тонесенький.
Меланочка наша, наша
Та спіймала в руки пташа.
Співаючи, заблудилась,
В чистім полі загубилась.
***
Добрий вечір тобі
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!
Ой радуйся, земле,
Син Божий народився!
Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!
Ой радуйся, земле,
Син Божий народився!
Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!
Ой радуйся, земле,
Син Божий народився!
Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!
Ой радуйся, земле,
Син Божий народився!
А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!
Ой радуйся, земле,
Син Божий народився!
А той другий празник – Святого Василя, радуйся!
Ой радуйся, земле,
Син Божий народився!
А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!
Ой радуйся, земле,
Син Божий народився!
Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!
Ой радуйся, земле,
Син Божий народився!
Вся наша родина, славна Україна, радуйся!
Ой радуйся, земле,
Син Божий народився!
***
Щедрик, щедрик щедрівочка
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
Сіла вона на віконце,
Там, де тепло гріє сонце.
Стала собі щебетати,
Господаря викликати.
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару.
Твої вівці покотились,
А баранці народились,
Ще й ягнушки-лопоушки,
Що скакають вище грушки.
Твоя сірая кобила
Ще й лошатко народила.
В полі виросла пшениця,
У корови є телиця.
Твоя жінка уродлива,
Пан-хазяїн, будь щасливий.
(“Давайте дохід – ковбасу і хліб! Ми щедруєм, бо ковбасу чуєм!” – промовляючи).
***
Щедрик, щедрик, щедрівочко,
Йди з хати до хати
Добрих друзів добрим словом –
Серцем привітати.
Пироги, вилазьте з печі,
Наливайтесь, вина.
Добрий вечір, щедрий вечір,
Мати Україна.
***
Щедрий вечір, добрий вечір
Й усім людям на весь вечір
Сидить же він в кінці стола.
А на ньому шуба, шуба льова.
Як не даси, дядюсю, пирога
Виведемо вола за рога.
Де віл ногою – там жито копою,
Де віл рогом – то там жито стогом.
Де віл хвостом – то там жито трестом.
Мені мати казала, щоб приніс кусок сала,
А батько сварився, щоб довго не пізнився.
***
Ой, котилася торба
Та й з красного горба
На циганські дороги,
У далекі світи.
А в тій торбі Щедрівок три жмені було.
Ми побігли за нею
Через гай і село,
Через поле і ліс,
Через калиновий міст
Аж прибились сюди,
Тож дозвольте защедрувати.
***
Ой чи є, чи нема пан господар вдома,
Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар вдома?
Ой є він, є, сидить поконець стола,
Щедрий вечір, добрий вечір, сидить поконець стола.
А на тім столику три келішки стоять,
Щедрий вечір, добрий вечір, три келішки стоять.
З першого келіха п’є Пречиста Діва,
Щедрий вечір, добрий вечір, п’є Пречиста Діва.
З другого келіха сам Господь ужива,
Щедрий вечір, добрий вечір, сам Господь ужива.
З третього келіха сам господар ужива
Щедрий вечір, добрий вечір, сам господар ужива.
***
Прилетів соколик
Та й сів на віконце,
Щедрий вечір,
Добрий вечір.
Дивиться в світлицю
На чисту водицю,
Щедрий вечір,
Добрий вечір.
А я не вмивалась
Три дні не чесалась
Щедрий вечір,
Добрий вечір.
А Богдан гарненький
Чистий чепурненький
Щедрий вечір,
Добрий вечір.
- #Буквы собрали лучшие исполнения всемирно известной композиции “Щедрик” композитора Николая Леонтовича.