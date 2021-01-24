Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
По словам профессора Джонатана Ван-Тама, ни одна вакцина никогда не была на 100% эффективной. По его словам, заразиться вирусом можно в течение двух-трех недель после прививки. Поэтому весь этот период необходимо соблюдать правила изоляции, а лучше, чтобы прошло не менее трех недель после прививки. Тогда полностью выработается иммунный ответ у вакцинированных людей.
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сказал, что 75% людей старше 80 лет уже получили первую прививку.
Жители около трех четвертей домов престарелых уже вакцинированы.
На этой неделе в Англии откроются еще 32 пункта вакцинации.
В Великобритании более 5,8 миллиона человек уже получили первую дозу вакцины.
- В субботу, 9 января, королева Великобритании Елизавета II и герцог Эдинбургский получили прививки от COVID-19.