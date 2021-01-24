Заместитель главного санитарного врача Англии Джонатан Ван-Там предупредил, что люди, получившие вакцину против COVID-19, все еще могут быть источником передачи вируса, так как для выработки полноценного иммунитета против коронавируса необходимо время.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

По словам профессора Джонатана Ван-Тама, ни одна вакцина никогда не была на 100% эффективной. По его словам, заразиться вирусом можно в течение двух-трех недель после прививки. Поэтому весь этот период необходимо соблюдать правила изоляции, а лучше, чтобы прошло не менее трех недель после прививки. Тогда полностью выработается иммунный ответ у вакцинированных людей.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сказал, что 75% людей старше 80 лет уже получили первую прививку.

Жители около трех четвертей домов престарелых уже вакцинированы.

На этой неделе в Англии откроются еще 32 пункта вакцинации.

В Великобритании более 5,8 миллиона человек уже получили первую дозу вакцины.