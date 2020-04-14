NASA по случаю тридцатилетнего юбилея с запуска телескопа "Хаббл" представило новый сервис, который называется "Что видел "Хаббл" в день вашего рождения?".

Об этом сообщается на сайте NASA.

“Хаббл” исследует вселенную 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это означает, что он наблюдал какое-то удивительное космическое чудо каждый день в году, в том числе в день вашего рождения. На что “Хаббл” смотрел на твой день рождения? Введите месяц и дату, чтобы узнать!” – говорится в описании сервиса.

Издание Science Alert отмечает, что с тех пор, как телескоп “Хаббл” был впервые запущен в 1990 году, он провел более 1,4 миллиона наблюдений за различными звездами, планетами и галактиками.