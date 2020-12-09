Что будет работать во время локдауна в январе?

Кабинет Министров определился с датой усиленного карантина. Локдаун в Украине введут с 8 по 24 января 2021 года.

#Буквы рассказывают, что будет работать в этот период.

Так, Кабмин решил не ограничивать работу транспорта.

Также будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, автозаправочные станции (без зон питания), гостиницы и почты.

Разрешается и проведение спортивных мероприятий профессиональных клубов без зрителей.

В то же время, будет введен запрет на работу кафе, ресторанов, баров (кроме доставки на вынос), магазинов непродовольственных товаров и рынков, кинотеатров, фитнес-клубов, ТРЦ.

При этом в ТРЦ будет разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией.

Кроме того, будут отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детских садов.

Также будет действовать запрет на все массовые мероприятия и рождественские ярмарки после 8 января.