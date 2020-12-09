Что будет работать во время локдауна в январе?

#Буквы рассказывают, что будет работать в этот период.
Так, Кабмин решил не ограничивать работу транспорта.
Также будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, автозаправочные станции (без зон питания), гостиницы и почты.
Разрешается и проведение спортивных мероприятий профессиональных клубов без зрителей.
В то же время, будет введен запрет на работу кафе, ресторанов, баров (кроме доставки на вынос), магазинов непродовольственных товаров и рынков, кинотеатров, фитнес-клубов, ТРЦ.
При этом в ТРЦ будет разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией.
Кроме того, будут отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детских садов.
Также будет действовать запрет на все массовые мероприятия и рождественские ярмарки после 8 января.
- Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.