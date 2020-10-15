Об этом сообщает местное издание “Депо.Харків”.

Так, между замглавы Харьковского облсовета Владимиром Скоробагачом и председателем ОГА Алексеем Кучером произошла ссора на сессии облсовета, когда обсуждали вопросы борьбы с COVID-19.

Скоробагач, обращаясь к руководителю штаба по противодействию коронавируса Тарасу Пастуху, спросил: “Почему вы не скажете, что сегодня утром давали на “скорую” только 8 коек для принятия?”.

“У нас просто катастрофическая ситуация, вызванная, я считаю, именно работой Департамента здравоохранения. Кислорода нет. Что вы собираетесь делать? Куда везут людей? Людей оставляют дома, больных, с двусторонним воспалением легких”, – сказал Скоробагач, отметив , что людям нужна помощь сейчас, а не в будущем.

“Работа провалена, однозначно. И все, что вы говорите в будущем будете делать, – это все херня чистой воды. Отписка. Я считаю, что нужно принимать решительные меры, создать штаб. Пусть его возглавит губернатор нашей области”, – сказал Скоробагач.

Тут начал говорить Кучер и обратился к Скоробагачу: “Херню это вы сейчас городите. Потому что никаких нет абсолютно конкретных примеров, которые говорили о том, что у нас в департаменте хаос. Конкретные прошу примеры”.

“Коек не хватает – да! Стены обшарпанные – да! Что вы делали пять лет, чтобы была другая ситуация? Ни хера не делали вместе с Булахом напару. Теперь вы начинаете здесь кому предъявлять претензии”, – повысил тон Кучер.

Скоробагач поднялся с места и подошел к Кучеру. Оба начали кричать. Кучер назвал трутнем депутата Харьковского облсовета Дмитрия Булаха.

“Это чушь! Ничего не принимаете, не дрочите!” – сказал Скоробогач.

Глава ОГА ответил: “Нихера вы не делаете! Что “не дрочите”? Что “не дрочите?”.

Спор остановил глава облсовета Сергей Чернов.