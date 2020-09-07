Что делать, если вы подозреваете у себя COVID-19: обновленные рекомендации МОЗ

Об этом она рассказала на пресс-брифинге МОЗ.
Что делать, когда есть симптомы COVID-19
“Если у вас есть симптомы COVID-19, такие, как кашель, лихорадка, затрудненное дыхание, то в первую очередь вы дистанционно должны связаться со своим семейным врачом. Идти на прием к врачу нужды нет. В случае, если у вас нет декларации, вы все равно можете обратиться в территориальную поликлинику, в районе обслуживания которой вы проживаете или проживали исторически. Или же обратиться на горячую линию территориального департамента здравоохранения, который предоставит всю необходимую информацию о медицинской помощи”, – заявила Микичак.
Она пояснила, что при необходимости, семейный врач направит к вам мобильную бригаду для взятия анализов на COVID-19.
“Пациент не должен самостоятельно искать эту мобильную бригаду. Организация выезда мобильной бригады относится к функции семейного врача. Работа выездной мобильной бригады для взятия материалов на диагностику оплачивается Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ)”, – отметила замминистра.
В случае если врача нет, или семейный врач отказался вызвать бригаду несмотря на то, что вы имеете симптомы характерны для COVID-19, то необходимо позвонить на региональную горячую линию COVID-19.
Тогда бригаду вызовет диспетчер этой горячей линии.
“Такие горячие линии есть в каждой области.В можете получить дополнительную информацию о конкретном телефоне в вашей области на сайте COVID-19.gov.ua”, – пояснилп Микичак.
Она уточнила, что результаты тестирования будут сообщены семейному врачу или лично вам на тот контакт, который вы оставите семейной бригаде.
Если диагноз COVID-19 подтвержден
Если вы получили ПЦР-положительный тест, то ваш врач предоставит вам рекомендации по самоизоляции.
“При легком течении заболевания вы сможете лечиться дома. Около 80% больных имеют легкую форму заболевания. Если течение заболевания требует госпитализации, то семейный врач должен эту госпитализацию организовать: врач вызывает “скорую” и пациента доставляют в больницу, которая имеет статус “ковидной больницы”, – рассказала Микичак.
Она напомнила, что критическое состояние – это высокая температура и затрудненное дыхание. Такие критические состояния требуют вызова экстренной помощи по номеру 103.
“Бригада оценит ваше состояние и при необходимости отвезет в соответствующую больницу. Пациент не организовывает госпитализацию самостоятельно. В каждой области есть лица-координаторы, которые должны обеспечить эту работу”, – подчеркнула она.
Если госпитализировали
Микичак рассказала, что в бесплатный пакет услуг лечения пациентов с COVID-19 входит:
- тестирование на COVID-19;
- лабораторные и инструментальные исследования;
- медицинская помощь в соответствии с отраслевыми стандартами;
- кислородная поддержка;
- интенсивная терапия включая искусственную вентиляцию легких;
- медикаментозная терапия и обезболивание;
- консультация врачей всех необходимых специальностей.
Она подчеркнула, что все лекарства, которые предусмотрены Национальным протоколом лечения COVID-19 включены в тарифы, по которым НСЗУ оплачивает услуги больниц.
“Лечение для пациента является бесплатным”, – отмечает Микичак.
- В Украине за минувшие сутки, 6 сентября, подтвердили 2174 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.