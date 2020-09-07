Что делать, если вы подозреваете у себя COVID-19: обновленные рекомендации МОЗ

Об этом она рассказала на пресс-брифинге МОЗ.

Что делать, когда есть симптомы COVID-19

“Если у вас есть симптомы COVID-19, такие, как кашель, лихорадка, затрудненное дыхание, то в первую очередь вы дистанционно должны связаться со своим семейным врачом. Идти на прием к врачу нужды нет. В случае, если у вас нет декларации, вы все равно можете обратиться в территориальную поликлинику, в районе обслуживания которой вы проживаете или проживали исторически. Или же обратиться на горячую линию территориального департамента здравоохранения, который предоставит всю необходимую информацию о медицинской помощи”, – заявила Микичак.

Она пояснила, что при необходимости, семейный врач направит к вам мобильную бригаду для взятия анализов на COVID-19.

“Пациент не должен самостоятельно искать эту мобильную бригаду. Организация выезда мобильной бригады относится к функции семейного врача. Работа выездной мобильной бригады для взятия материалов на диагностику оплачивается Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ)”, – отметила замминистра.

В случае если врача нет, или семейный врач отказался вызвать бригаду несмотря на то, что вы имеете симптомы характерны для COVID-19, то необходимо позвонить на региональную горячую линию COVID-19.

Тогда бригаду вызовет диспетчер этой горячей линии.

“Такие горячие линии есть в каждой области.В можете получить дополнительную информацию о конкретном телефоне в вашей области на сайте COVID-19.gov.ua”, – пояснилп Микичак.

Она уточнила, что результаты тестирования будут сообщены семейному врачу или лично вам на тот контакт, который вы оставите семейной бригаде.

Если диагноз COVID-19 подтвержден

Если вы получили ПЦР-положительный тест, то ваш врач предоставит вам рекомендации по самоизоляции.

“При легком течении заболевания вы сможете лечиться дома. Около 80% больных имеют легкую форму заболевания. Если течение заболевания требует госпитализации, то семейный врач должен эту госпитализацию организовать: врач вызывает “скорую” и пациента доставляют в больницу, которая имеет статус “ковидной больницы”, – рассказала Микичак.

Она напомнила, что критическое состояние – это высокая температура и затрудненное дыхание. Такие критические состояния требуют вызова экстренной помощи по номеру 103.

“Бригада оценит ваше состояние и при необходимости отвезет в соответствующую больницу. Пациент не организовывает госпитализацию самостоятельно. В каждой области есть лица-координаторы, которые должны обеспечить эту работу”, – подчеркнула она.

Если госпитализировали

Микичак рассказала, что в бесплатный пакет услуг лечения пациентов с COVID-19 входит:

тестирование на COVID-19;

лабораторные и инструментальные исследования;

медицинская помощь в соответствии с отраслевыми стандартами;

кислородная поддержка;

интенсивная терапия включая искусственную вентиляцию легких;

медикаментозная терапия и обезболивание;

консультация врачей всех необходимых специальностей.

Она подчеркнула, что все лекарства, которые предусмотрены Национальным протоколом лечения COVID-19 включены в тарифы, по которым НСЗУ оплачивает услуги больниц.

“Лечение для пациента является бесплатным”, – отмечает Микичак.