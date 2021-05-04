Психологиня Ані Леоніла Іоселіані та психіатриня Тіна Берадзе розбиралися, чим панічна атака відрізняється від тривожної атаки і в яких випадках варто звертатися до спеціалістів.
“Панічна і тривожна атаки. Якщо людина зустрічає це як терміни, то їй буде досить складно зрозуміти різницю”, – говорить психіатриня, психотерапевтка, докторка медичних наук, випускниця Медичної школи Гарвардського університету у США Тіна Берадзе.
За її словами, тривожні атаки бувають різні. Є таке поняття, як генералізований тривожний розлад. Він буває генетичний або набутий. Генералізований тривожний розлад – це, коли людина постійно в тривозі – у меншій мірі або в більшій мірі, але завжди в тривозі.
“І коли цей тривожний фон піднімається більше, ніж людина звикла, тоді це можна назвати тривожною атакою. Людина практично завжди знає, коли це відбувається. Знає причину … При панічній атаці людина боїться померти. У тривожної атаки такого немає – це більш усвідомлений стан”, – говорить Тіна Берадзе.
Панічна атака наздоганяє в будь-який момент і людина ніколи не знає, коли це трапиться. Боротися з панічними атаками – це і є навчити людину розпізнавати симптоми такої атаки.
При панічній атаці досить складно відрізнити саму панічну атаку від серцевого нападу – люди дуже часто викликають швидку, потім проводяться обстеження і вже тоді стає ясно, чи був це серцевий напад, чи панічна атака.
За словами Ані Леоніли Іоселіані, у тривожної атаки є причина, яку можна відстежити – у панічної атаки такої причини немає.
“Якщо людина боїться метро. То вона спочатку тривожиться, що їй треба спуститися у метро: там буде темно, там буде багато людей, там буде складно дихати, там буде важко пройти. До того, як зайти в метро, людина починає тривожиться. На тлі всіх цих факторів і утворюється тривожна атака. У неї є фактор і причина, які чітко пов’язані”, – зазначає Ані Іоселіані.
Панічна атака відбувається раптово. “Ти не боїшся метро, не боїшся натовпу, і раптом людина заходить у метро і різко виникає таке відчуття, що на неї звалився паровоз. Не зрозуміла причина. Не зрозуміло, чому це відбувається саме у цей момент. Але цей зовсім не означає, що у панічної атаки немає причини “, – розповідає Ані Іоселіані.
За її словами, панічна атака – це фізіологічна реакція на дуже гострий стрес, який тіло людини розцінює як паніку в абсолютно звичайній ситуації “на рівному місці”.
На думку психіатрині Тіни Берадзе, в обох випадках – при панічній і при тривожній атаках – слід звернутися до фахівця.
“В тому і іншому випадку, людина страждає від задухи, втрати контролю. При панічній атаці наче земля йде з під ніг, людина навіть може перестати дихати”, – зазначає Берадзе.
Ані Леоніла Іоселіані, членкиня Американської психологічної асоціації, навчалася психології у Відні, зараз працює в Україні і навчає знаннями і навичками в галузі клінічної психології.