Панічна атака - це раптовий приступ сильного страху, який викликає серйозні фізичні реакції, коли немає реальної небезпеки або видимої причини. Зазвичай така атака починаються раптово, без попередження.

Психологиня Ані Леоніла Іоселіані та психіатриня Тіна Берадзе розбиралися, чим панічна атака відрізняється від тривожної атаки і в яких випадках варто звертатися до спеціалістів.

“Панічна і тривожна атаки. Якщо людина зустрічає це як терміни, то їй буде досить складно зрозуміти різницю”, – говорить психіатриня, психотерапевтка, докторка медичних наук, випускниця Медичної школи Гарвардського університету у США Тіна Берадзе.

За її словами, тривожні атаки бувають різні. Є таке поняття, як генералізований тривожний розлад. Він буває генетичний або набутий. Генералізований тривожний розлад – це, коли людина постійно в тривозі – у меншій мірі або в більшій мірі, але завжди в тривозі.

“І коли цей тривожний фон піднімається більше, ніж людина звикла, тоді це можна назвати тривожною атакою. Людина практично завжди знає, коли це відбувається. Знає причину … При панічній атаці людина боїться померти. У тривожної атаки такого немає – це більш усвідомлений стан”, – говорить Тіна Берадзе.

Панічна атака наздоганяє в будь-який момент і людина ніколи не знає, коли це трапиться. Боротися з панічними атаками – це і є навчити людину розпізнавати симптоми такої атаки.

При панічній атаці досить складно відрізнити саму панічну атаку від серцевого нападу – люди дуже часто викликають швидку, потім проводяться обстеження і вже тоді стає ясно, чи був це серцевий напад, чи панічна атака.

За словами Ані Леоніли Іоселіані, у тривожної атаки є причина, яку можна відстежити – у панічної атаки такої причини немає.

“Якщо людина боїться метро. То вона спочатку тривожиться, що їй треба спуститися у метро: там буде темно, там буде багато людей, там буде складно дихати, там буде важко пройти. До того, як зайти в метро, ​​людина починає тривожиться. На тлі всіх цих факторів і утворюється тривожна атака. У неї є фактор і причина, які чітко пов’язані”, – зазначає Ані Іоселіані.

Панічна атака відбувається раптово. “Ти не боїшся метро, ​​не боїшся натовпу, і раптом людина заходить у метро і різко виникає таке відчуття, що на неї звалився паровоз. Не зрозуміла причина. Не зрозуміло, чому це відбувається саме у цей момент. Але цей зовсім не означає, що у панічної атаки немає причини “, – розповідає Ані Іоселіані.

За її словами, панічна атака – це фізіологічна реакція на дуже гострий стрес, який тіло людини розцінює як паніку в абсолютно звичайній ситуації “на рівному місці”.

На думку психіатрині Тіни Берадзе, в обох випадках – при панічній і при тривожній атаках – слід звернутися до фахівця.

“В тому і іншому випадку, людина страждає від задухи, втрати контролю. При панічній атаці наче земля йде з під ніг, людина навіть може перестати дихати”, – зазначає Берадзе.

Ані Леоніла Іоселіані, членкиня Американської психологічної асоціації, навчалася психології у Відні, зараз працює в Україні і навчає знаннями і навичками в галузі клінічної психології.