Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в начале марта.
Так, 56% респондентов поддерживают введение жесткого карантина, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти.
Еще 41% – придерживаются противоположного мнения. А 3% не смогли определиться с ответом.
Стоит отметить, что количество сторонников локдауна сейчас такое же, каким было в декабре прошлого года.
В ходе опроса респондентов спросили, поддерживают ли они ряд ограничений в случае введения жесткого карантина.
Оказалось, что две трети респондентов (69%) поддерживают закрытие ресторанов и кафе на время локдауна, а 68% – закрытие кинотеатров.
Еще 58% не возражают против закрытия спортзалов, 52% – школ, 47% – детсадов.
В то же время 80% украинцев высказались против остановки городского общественного транспорта, а 77% – междугородного транспорта.
Кроме того, у респондентов спросили, как, по их мнению, меняется уровень заболеваемости коронавирусом в Украине.
В результате 37% заявили, что уровень заболеваемости коронавирусом в Украине растет. Еще 34% опрошенных считают, что он не меняется, а 20% выразили мнение, что он уменьшается.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 2-3 марта 2021 года.
- Сегодня министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля.
- Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
- Со среды, 24 февраля, в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В Украине снова действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
- Почти вся страна сейчас находится в “оранжевой” зоне. 3 региона (Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области) уже находятся в “красной”. Там действуют те же ограничения, действовавшие во время карантина в январе.
- Железнодорожное сообщение с регионами “красной” зоны ограничено. “Укрзализныця” с 7 по 12 марта приостановит продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областей. Из Ивано-Франковской с 7 марта можно будет выехать ограниченным количеством поездов, ранее “Укрзализныця” обнародовала перечень.