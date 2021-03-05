Более половины украинцев поддерживают введение жесткого карантина (локдауна) в Украине в случае ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в начале марта.

Так, 56% респондентов поддерживают введение жесткого карантина, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти.

Еще 41% – придерживаются противоположного мнения. А 3% не смогли определиться с ответом.

Стоит отметить, что количество сторонников локдауна сейчас такое же, каким было в декабре прошлого года.

В ходе опроса респондентов спросили, поддерживают ли они ряд ограничений в случае введения жесткого карантина.

Оказалось, что две трети респондентов (69%) поддерживают закрытие ресторанов и кафе на время локдауна, а 68% – закрытие кинотеатров.

Еще 58% не возражают против закрытия спортзалов, 52% – школ, 47% – детсадов.

В то же время 80% украинцев высказались против остановки городского общественного транспорта, а 77% – междугородного транспорта.

Кроме того, у респондентов спросили, как, по их мнению, меняется уровень заболеваемости коронавирусом в Украине.

В результате 37% заявили, что уровень заболеваемости коронавирусом в Украине растет. Еще 34% опрошенных считают, что он не меняется, а 20% выразили мнение, что он уменьшается.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 2-3 марта 2021 года.