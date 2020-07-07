С началом лета и ослаблением карантина вкусы покупателей вновь начали возвращаться к привычным сезонным запросам, которые обусловлены жарой и временем отпусков.

Однако карантин бесследно не прошел и кое в чем повлиял на спрос на ряд товаров, отмечается в недавней статистике за июнь от Price.ua.

Наиболее существенный прирост показали бытовые вентиляторы – по сравнению с маем они взлетели на 1133 %. Кондиционеры – на 374 %. Эти цифры демонстрируют нам, что снижение покупательной способности после карантина непосредственно повлияло на спрос украинцев: приобретение кондиционера в начале лета всегда не является выгодным, а тут еще и откровенно выраженная материальная нужда после карантина. Поэтому среднестатистический украинец вынужден искать вентилятор, вместо кондиционера.

Наряду с этой группой товаров заметен всплеск интереса на 846 % к услуге – чистка бытовых кондиционеров. Это вполне понятная закономерность, потому что перед активным использованием целое лето, поэтому и надо проверить работу кондиционера.

Вторая группа товаров, интерес к которой тоже вырос, – типично сезонный спрос.

Повышение спроса на антирадары на 344 % объясняется тем, что, во-первых, летом ездят чаще, чем зимой. Во-вторых, из-за ограничений на путешествия за границу украинцы вынуждены осваивать украинские туристические места или ехать на море на собственном авто, значит, избегать ненужных контактов с полицией из-за превышения скорости. В этом может пригодиться именно такой девайс.

В-третьих, большинство мегаполисов теперь оснащены камерами наблюдения за скоростью, а “письма счастья” получать никто не хочет. Хорошо, что рынок предлагает множество вариантов на любой карман.

Нельзя не отметить и типично летний спрос – “бассейны и надувная мебель”, “матрасы” – их рост составляет 30,4 % и 38 %, соответственно. Надувные бассейны для детей на даче – спасение в жару и лучшее летнее развлечение.

Надувные матрасы, конечно, по сравнению с апрелем (на 500 %), выросли в спросе несущественно – на 38 %, однако рост все еще существует. Апрельский рост спроса на надувные матрасы, вероятно, был обусловлен тем, что люди массово перебирались жить постоянно на дачи, ночевать там. Поэтому, вполне понятно, потребовалась дополнительная мебель для сна.

А востребованность палаток – рост на 41 % – также определена летними отпусками и снижением покупательной способности: все больше украинцев рассматривают доступность кемпинговых отдыхов.

С ростом температуры воздуха закономерно вырос поиск следующих товаров: “автохолодильники, сумки-холодильники” – на 166 %, “кулеры для воды” – на 56 %. Категория “холодильники и морозильники” также почувствовала прирост, хотя и не такой, как в прошлом году, на 37 %.

Что касается роста спроса на лодочные моторы (на 25 %), сушилки для овощей и фруктов (на 19 %), эпиляторы (на 18 %) – можно бесспорно считать летним сезонным влиянием.

В целом можно сказать, что потребительский спрос первого месяца лета – июня – отмечен выбором практических товаров, связанных с отдыхом или обеспечением определенного комфорта в жаркое время года.

Исходя из общемировой тенденции популярных покупок в июле и учитывая предварительные данные сайта, в следующем месяце будет закономерный спрос на:

школьные принадлежности, в частности на рюкзаки (хотя до сих пор Министерство образования не дало четкого ответа относительно старта учебного года);

на посуду;

туристические аксессуары;

домашний текстиль.

Существует вероятность, что возрастет спрос на разного рода отделочные материалы, так как многие украинцы этим летом вместо путешествий планируют сделать наконец ремонт. Невозможность провести отпуск за границей, вероятно, усилит интерес к товарам категории барбекю и отдыха на природе, которые традиционно в июле востребованы. Купальники также будут сезонно популярны, как и другие товары для отдыха у моря или реки.

Карантин уже перестроил не только планы на год, но и изменил приоритеты в покупках. Люди начали выбирать максимально полезные и нужные товары – отмечается спад в категориях лакшери и топовая техника. Возможно, в дальнейшем эта тенденция только усилится: все зависит от влияния кризиса, который несет коронавирус.