Сегодня ночью умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Пока Верховная Рада не назначит внеочередные выборы, управлять Харьковом будет секретарь городского совета Игорь Терехов.

#Буквы рассказывают, что о нем известно.

Так, по словам глава правления гражданской сети “Опора” Ольги Айвазовской, закон о местном самоуправлении определяет, что в случае освобождения от должности городского головы в связи с досрочным прекращением его полномочий или смерти, функции городского головы осуществляет секретарь соответствующего городского совета. А секретарем Харьковского горсовета выбрали правую руку Кернеса Игоря Терехова.

Терехов родился 14 января 1967 в городе Харькове. В 1990 году окончил Харьковский инженерно-строительный институт по специальности “Промышленное и гражданское строительство” и получил квалификацию – инженер-строитель.

Далее учился в Харьковском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины по специальности “Государственное управление”, где получил квалификацию – магистр государственного управления.

Указом президента Украины в 2007 году Терехову было присвоено почетное звание “Заслуженный экономист Украины”, в том же году Высшей аттестационной комиссией Украины присуждена научная степень кандидата наук по государственному управлению.

Трудовую деятельность исполняющий обязанности мэра Харькова начал с августа 1990 года стажером-исследователем в Харьковском инженерно-строительном институте, работавший над диссертацией. С 1994 года работал в ЗАО “Промышленная компания “Укркондиционер”.

Терехов работал на должности председателя Совета акционеров, председателя правления – Генерального директора ОАО “Харьковский завод “Кондиционер”, а также начальником управления по вопросам предпринимательства, начальником управления потребительского рынка Главного управления экономики и коммунального имущества Харьковского городского совета.

С апреля 2006 года он стал экономическим советником отдела по обеспечению деятельности председателя и заместителей председателя облгосадминистрации аппарата облгосадминистрации.

29 марта 2007 года был назначен заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации.

С апреля 2010 года Терехов занимал должность заместителя городского головы, в ноябре 2010 года решением сессии Харьковского городского совета 6 созыва его утвердили в должности заместителя городского головы по вопросам развития и обеспечения жизнедеятельности города, а с сентября 2015 года – на должность первого заместителя городского головы.

В 2015 году Терехов был избран в Харьковский горсовет 7 созыва, где возглавил депутатов из группы влияния Кернеса.

Однако по результатам мониторинга движения “ЧЕСТНО”, за депутатскую канденцию он пропустил более 50 % заседаний своей комиссии.

В 2020 году Терехов “гречкосеял”, раздавав пасхальные куличи брендированные его именем.