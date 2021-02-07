Небольшая компания, известная как Novavax, недавно обнародовала показатели эффективности своей вакцины против COVID-19, которая состоит из крошечных частиц, усыпанных белком шипов коронавируса, плюс сотовые молекулы, полученные из растений, которые стимулируют иммунную систему.

Об этом сообщает издание Sciencemag.

18 месяцев назад небольшой производитель вакцин под названием Novavax столкнулся с реальной угрозой: исключение из списка фондовых индексов NASDAQ. Акции компании упали до менее 1 доллара, что вызвало предупреждение со стороны NASDAQ. Компании пришлось продать два своих производственных предприятия в Мэриленде, сократив штат сотрудников более чем на 100 человек. Сейчас в компании работает не более 166 человек.

“Хорошие идеи. Плохой менеджмент. … Компания, вероятно, скоро умрет”, – написал бывший менеджер Novavax на Glassdoor.com в октябре 2019 года.

Но сегодня Novavax должен получить до 2 миллиардов долларов от правительства США и некоммерческой организации на разработку и производство вакцины против коронавируса. Акции компании на торгах показали отметку 80,71 доллара. Компания наняла более 300 новых сотрудников, и в этом месяце планирует начать ключевое испытание своей вакцины от коронавируса в США и Мексике.

Препарат компании Novavax создан на основе инактивированного коронавируса. В его основе – S-белок патогена SARS-CoV-2, представленный в виде рекомбинантных наночастиц. Вакцину можно хранить при температуре 2-8 °C – это ключевое преимущество перед вакцинами Moderna и Pfizer

Компания является одним из семи производителей вакцин, получивших финансирование от Operation Warp Speed, масштабной инициативы правительства США, направленной на быстрое производство не менее 300 миллионов доз вакцины против COVID-19. Но большинство компаний, поддерживающих Warp Speed, являются гигантскими фармацевтическими фирмами. Крошечный Novavax спешит не отставать от своих более крупных конкурентов. А некоторые обозреватели говорят, что технология Novavax дает ей преимущество.

Ранние испытания вакцины были проведены на обезьянах и людях. Отмечается, что вакцина Novavax – NVX-CoV2373 – показала эффективность 89,3%.

Сейчас вакцина NVX-CoV2373 тестируется в США и Мексике в рамках клинических исследований под названием PREVENT-19. К середине февраля в испытаниях должны принять участие 30 000 человек.

Эндрю Уорд, структурный биолог из Scripps Research, говорит, что был впечатлен стабильностью и конформацией белка-шипа, который составляет основу вакцины.

Для производства своих вакцин четыре фирмы – Moderna, Pfizer, Janssen, дочерняя компания Johnson & Johnson и AstraZeneca – используют новые технологии, основанные на генетическом материале, который стимулирует производство белка. Эти платформы полагаются на ДНК, загруженную в инактивированные вирусы, или на информационную РНК, несущую генетические инструкции для создания белка-шипа. Клетки вакцинированного человека затем производят белок, стимулируя работу иммунной системы.

Разработчики белковых вакцин должны разработать свою собственную версию белка-шипа – такую, которая точно имитирует естественный шип-белок и достаточно стабильна, чтобы сохранять свой иммунологический эффект во время производства, упаковки и транспортировки. Большинство таких вакцин включают дополнительное соединение, называемое адъювантом, которое помогает стимулировать сильный защитный иммунный ответ. А это замедляет разработку белковых вакцин.

Вакцины на основе белка также имеют долгую историю. Успешная вакцина против гепатита В, лицензированная в 1986 году и рекомендованная для всех младенцев в США в первый день жизни, представляет собой вакцину на основе белковых субъединиц. То же самое и с вакциной против гриппа, одобренной в 2013 году, и с вакцинами против вируса папилломы человека, которые привели к резкому снижению показателей рака шейки матки с тех пор, как первые вакцины были лицензированы в 2000-х годах.