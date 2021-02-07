Об этом сообщает издание Sciencemag.
18 месяцев назад небольшой производитель вакцин под названием Novavax столкнулся с реальной угрозой: исключение из списка фондовых индексов NASDAQ. Акции компании упали до менее 1 доллара, что вызвало предупреждение со стороны NASDAQ. Компании пришлось продать два своих производственных предприятия в Мэриленде, сократив штат сотрудников более чем на 100 человек. Сейчас в компании работает не более 166 человек.
“Хорошие идеи. Плохой менеджмент. … Компания, вероятно, скоро умрет”, – написал бывший менеджер Novavax на Glassdoor.com в октябре 2019 года.
Но сегодня Novavax должен получить до 2 миллиардов долларов от правительства США и некоммерческой организации на разработку и производство вакцины против коронавируса. Акции компании на торгах показали отметку 80,71 доллара. Компания наняла более 300 новых сотрудников, и в этом месяце планирует начать ключевое испытание своей вакцины от коронавируса в США и Мексике.
Препарат компании Novavax создан на основе инактивированного коронавируса. В его основе – S-белок патогена SARS-CoV-2, представленный в виде рекомбинантных наночастиц. Вакцину можно хранить при температуре 2-8 °C – это ключевое преимущество перед вакцинами Moderna и Pfizer
Компания является одним из семи производителей вакцин, получивших финансирование от Operation Warp Speed, масштабной инициативы правительства США, направленной на быстрое производство не менее 300 миллионов доз вакцины против COVID-19. Но большинство компаний, поддерживающих Warp Speed, являются гигантскими фармацевтическими фирмами. Крошечный Novavax спешит не отставать от своих более крупных конкурентов. А некоторые обозреватели говорят, что технология Novavax дает ей преимущество.
Ранние испытания вакцины были проведены на обезьянах и людях. Отмечается, что вакцина Novavax – NVX-CoV2373 – показала эффективность 89,3%.
Сейчас вакцина NVX-CoV2373 тестируется в США и Мексике в рамках клинических исследований под названием PREVENT-19. К середине февраля в испытаниях должны принять участие 30 000 человек.
Эндрю Уорд, структурный биолог из Scripps Research, говорит, что был впечатлен стабильностью и конформацией белка-шипа, который составляет основу вакцины.
Для производства своих вакцин четыре фирмы – Moderna, Pfizer, Janssen, дочерняя компания Johnson & Johnson и AstraZeneca – используют новые технологии, основанные на генетическом материале, который стимулирует производство белка. Эти платформы полагаются на ДНК, загруженную в инактивированные вирусы, или на информационную РНК, несущую генетические инструкции для создания белка-шипа. Клетки вакцинированного человека затем производят белок, стимулируя работу иммунной системы.
Разработчики белковых вакцин должны разработать свою собственную версию белка-шипа – такую, которая точно имитирует естественный шип-белок и достаточно стабильна, чтобы сохранять свой иммунологический эффект во время производства, упаковки и транспортировки. Большинство таких вакцин включают дополнительное соединение, называемое адъювантом, которое помогает стимулировать сильный защитный иммунный ответ. А это замедляет разработку белковых вакцин.
Вакцины на основе белка также имеют долгую историю. Успешная вакцина против гепатита В, лицензированная в 1986 году и рекомендованная для всех младенцев в США в первый день жизни, представляет собой вакцину на основе белковых субъединиц. То же самое и с вакциной против гриппа, одобренной в 2013 году, и с вакцинами против вируса папилломы человека, которые привели к резкому снижению показателей рака шейки матки с тех пор, как первые вакцины были лицензированы в 2000-х годах.