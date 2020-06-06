Стремясь возложить вину за протесты, которые потрясли США после гибели Джорджа Флойда, президент Дональд Трамп заявил, что Америка объявит международное движение, ставящее своей целью борьбу с фашизмом, - "Антифа" террористической организацией.

Издание The New York Times рассказывает, что это за движение и каковы его цели.

Критики Трампа отметили, что в США нет внутреннего закона о терроризме и что “Антифа” не является организацией с лидером, определенной структурой или членскими ролями.

“Антифа” – это скорее движение активистов, чьи последователи разделяют философию и тактику. Они заявили о своем присутствии на акциях протеста по всей стране в последние годы.

Кто такие члены “Антифа”?

Неизвестно, сколько людей считают себя членами. Последователи движения признают, что “Антифа” является скрытным и не имеет официальных лидеров. Оно также является единственным активистским движением, которое за последние несколько лет объединилось, чтобы выступить против крайне правых.

Члены “Антифа” выступают против действий, которые они считают авторитарными, гомофобными, расистскими или ксенофобскими.

Каковы цели движения?

Сторонники, как правило, продвигают свои взгляды, утверждая, что публичная демонстрация фашистских, расистских и ультраправых идей ведет к преследованию маргинальных людей, включая расовые меньшинства, женщин и членов ЛГБТ-сообщества.

Многие члены “Антифа” также участвуют в мирных формах организации сообществ, но они считают, что использование насилия оправдано из-за их взглядов на то, что, если расистским или фашистским группам будет позволено свободно организовываться, то это неизбежно приведет к насилию против маргинализированных сообществ.

Когда началось движение?

Хотя в словаре компании Merriam-Webster говорится, что слово “Антифа” впервые использовалось в 1946 году и было заимствовано из немецкой фразы, обозначающей оппозицию нацизму, все больше людей начали присоединяться к движению в Соединенных Штатах после выборов Трампа в 2016 году.

Одной из первых групп в Соединенных Штатах, которая использовала это название, была Rose City Antifa , которая была основана в 2007 году в Портленде (штат Орегон).

Движение “Антифа” стало более заметным в 2017 году после серии событий, которые привлекли внимание к протестующим.

Чем отличается “Антифа” от других протестных групп?

Антифа-группы часто используют тактики, аналогичные анархистским, например, одеваться во все черное и носить маски. У групп также есть частично совпадающие с другими идеологии, поскольку они часто критикуют капитализм и стремятся повлиять на структуры власти, включая полицейские силы.

Как отреагировали политики и другие?

Движение было широко раскритиковано среди лидеров левых и правых. После протестов в Беркли, штат Калифорния, в августе 2017 года спикер Нэнси Пелоси осудила “насильственные действия людей, называющих себя “Антифа”, и сказала, что их следует арестовать.

Кроме того, консервативные издания и политики также регулярно выступают против сторонников “Антифа”, которые, по их словам, стремятся прекратить мирное выражение консервативных взглядов.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.