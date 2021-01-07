6 января Конгресс США должен подсчитать и утвердить голоса выборщиков, окончательно объявив о победе избранного президента Джо Байдена, но в эти планы внес коррективы захват Капитолия сторонниками Дональда Трампа.

#Буквы рассказывают, что конгрессмены успели перед вынужденным перерывом в заседании, и что будет происходить дальше.

Совместное заседание Палаты представителей и Сената США началось в 13:00 по восточному времени (20:00 по Киеву) в Капитолии. На заседании Конгресс должен подсчитать и утвердить голоса выборщиков в каждом из 50 штатов и округе Колумбия, окончательно объявив о победе избранного президента Джо Байдена.

Процесс рассмотрения голосов выборщиков происходит в алфавитном порядке. Поэтому законодатели начали с рассмотрения голосов 9 выборщиков штата Алабама, утвердив их. Также успели рассмотреть и утвердить 3 голоса выборщиков Аляски. Оба штаты голосовали за Трампа и возражений никто не имел.

Затем началось рассмотрение голосов выборщиков штата Аризона. Несколько законодателей Республиканской партии возражали из-за победы Байдена в штате, из-за чего Палата представителей и Сенат разошлись в разные залы для обсуждения.

Именно тогда и начался захват Капитолия, из-за которого заседание было прервано.

В дальнейшем Конгресс должен рассмотреть еще 48 штатов и округ Колумбия, которые суммарно дают голоса 526 выборщиков.

По состоянию на 01:00 по Киеву здание Капитолия, разгромленное протестующими, было очищено правоохранителями. Но когда туда вернутся законодатели для продолжения заседания пока неизвестно.

Уезжая из безопасного места, в которое были эвакуированы законодатели после штурма Капитолия, вместе с другими сенаторами, сенатор-демократ Джо Манчин заявил CNN, что, по его мнению, Конгресс завершит вечером, но он не был уверен в этом.

Сенатор-республиканец Джош Хоули, один из союзников Трампа, которые собирались возражать против результатов выборов в отдельных штатах, заявил, что Конгресс “должен вернуться к работе и закончить свою работу”.

Statement from Senator Josh Hawley: Thank you to the brave law enforcement officials who have put their lives on the line. The violence must end, those who attacked police and broke the law must be prosecuted, and Congress must get back to work and finish its job — Senator Hawley Press Office (@SenHawleyPress) January 6, 2021

В письме к коллегам спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что лидеры Конгресса решили возобновить совместную сессию вечером как только Капитолий “будет разрешен для использования”. Более подробная информация должна появиться позже. Пока о времени возобновления заседания не сообщается.

Между тем, по информации СМИ, республиканцы призывают своих коллег по партии отказаться от намерений обжаловать результаты в других штатах после завершения обсуждений Аризоны.

Что происходит в Вашингтоне?

Как известно, в 13:00 по восточному времени (20:00 по Киеву) в Вашингтоне началось совместное заседание Палаты представителей и Сената США. Конгресс должен был подсчитать и утвердить голоса выборщиков, окончательно объявив о победе избранного президента Джо Байдена. Председательствовал на заседании вице-президент Майк Пенс. #Буквы рассказывали что необходимо знать об этом заседании.

Накануне Пенс подвергался давлению со стороны Дональда Трампа касательно того, чтобы помешать подтверждению победы Джо Байдена Конгрессом.

Перед заседанием Конгресса в Вашингтоне начался масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.

В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.

После этого многотысячная толпа направился к Капитолия. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание. Заседание Конгресса было прекращено, законодателей эвакуировали.

Сторонники Дональда Трампа, которые прорвались в здание Капитолия, где проходило заседание по утверждению победы Джо Байдена на выборах президента, бродили по залам, фотографировались и похищали вещи “на память”.

Во время массовых беспорядков и захвата здания Капитолия в Вашингтоне пострадали несколько правоохранителей. По меньшей мере один из протестующих получила огнестрельное ранение.

В соцсетях выяснили, что атаку на Капитолий возглавил Джейк Анджели, сторонник теории заговора QAnon.