#Буквы рассказывают, что конгрессмены успели перед вынужденным перерывом в заседании, и что будет происходить дальше.

Совместное заседание Палаты представителей и Сената США началось в 13:00 по восточному времени (20:00 по Киеву) в Капитолии. На заседании Конгресс должен подсчитать и утвердить голоса выборщиков в каждом из 50 штатов и округе Колумбия, окончательно объявив о победе избранного президента Джо Байдена.

Процесс рассмотрения голосов выборщиков происходит в алфавитном порядке. Поэтому законодатели начали с рассмотрения голосов 9 выборщиков штата Алабама, утвердив их. Также успели рассмотреть и утвердить 3 голоса выборщиков Аляски. Оба штаты голосовали за Трампа и возражений никто не имел.

Затем началось рассмотрение голосов выборщиков штата Аризона. Несколько законодателей Республиканской партии возражали из-за победы Байдена в штате, из-за чего Палата представителей и Сенат разошлись в разные залы для обсуждения.

Именно тогда и начался захват Капитолия, из-за которого заседание было прервано.

В дальнейшем Конгресс должен рассмотреть еще 48 штатов и округ Колумбия, которые суммарно дают голоса 526 выборщиков.

По состоянию на 01:00 по Киеву здание Капитолия, разгромленное протестующими, было очищено правоохранителями. Но когда туда вернутся законодатели для продолжения заседания пока неизвестно.

Уезжая из безопасного места, в которое были эвакуированы законодатели после штурма Капитолия, вместе с другими сенаторами, сенатор-демократ Джо Манчин заявил CNN, что, по его мнению, Конгресс завершит вечером, но он не был уверен в этом.

Сенатор-республиканец Джош Хоули, один из союзников Трампа, которые собирались возражать против результатов выборов в отдельных штатах, заявил, что Конгресс “должен вернуться к работе и закончить свою работу”.

Statement from Senator Josh Hawley:

Thank you to the brave law enforcement officials who have put their lives on the line. The violence must end, those who attacked police and broke the law must be prosecuted, and Congress must get back to work and finish its job

— Senator Hawley Press Office (@SenHawleyPress) January 6, 2021