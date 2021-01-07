#Буквы рассказывают, что конгрессмены успели перед вынужденным перерывом в заседании, и что будет происходить дальше.

Совместное заседание Палаты представителей и Сената США началось в 13:00 по восточному времени (20:00 по Киеву) в Капитолии. На заседании Конгресс должен подсчитать и утвердить голоса выборщиков в каждом из 50 штатов и округе Колумбия, окончательно объявив о победе избранного президента Джо Байдена.

Процесс рассмотрения голосов выборщиков происходит в алфавитном порядке. Поэтому законодатели начали с рассмотрения голосов 9 выборщиков штата Алабама, утвердив их. Также успели рассмотреть и утвердить 3 голоса выборщиков Аляски. Оба штаты голосовали за Трампа и возражений никто не имел.

Затем началось рассмотрение голосов выборщиков штата Аризона. Несколько законодателей Республиканской партии возражали из-за победы Байдена в штате, из-за чего Палата представителей и Сенат разошлись в разные залы для обсуждения.

Именно тогда и начался захват Капитолия, из-за которого заседание было прервано.

В дальнейшем Конгресс должен рассмотреть еще 48 штатов и округ Колумбия, которые суммарно дают голоса 526 выборщиков.

По состоянию на 01:00 по Киеву здание Капитолия, разгромленное протестующими, было очищено правоохранителями. Но когда туда вернутся законодатели для продолжения заседания пока неизвестно.

Уезжая из безопасного места, в которое были эвакуированы законодатели после штурма Капитолия, вместе с другими сенаторами, сенатор-демократ Джо Манчин заявил CNN, что, по его мнению, Конгресс завершит вечером, но он не был уверен в этом.

Сенатор-республиканец Джош Хоули, один из союзников Трампа, которые собирались возражать против результатов выборов в отдельных штатах, заявил, что Конгресс “должен вернуться к работе и закончить свою работу”.

В письме к коллегам спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что лидеры Конгресса решили возобновить совместную сессию вечером как только Капитолий “будет разрешен для использования”. Более подробная информация должна появиться позже. Пока о времени возобновления заседания не сообщается.

Между тем, по информации СМИ, республиканцы призывают своих коллег по партии отказаться от намерений обжаловать результаты в других штатах после завершения обсуждений Аризоны.

Что происходит в Вашингтоне?

Как известно, в 13:00 по восточному времени (20:00 по Киеву) в Вашингтоне началось совместное заседание Палаты представителей и Сената США. Конгресс должен был подсчитать и утвердить голоса выборщиков, окончательно объявив о победе избранного президента Джо Байдена. Председательствовал на заседании вице-президент Майк Пенс. #Буквы рассказывали что необходимо знать об этом заседании.

Накануне Пенс подвергался давлению со стороны Дональда Трампа касательно того, чтобы помешать подтверждению победы Джо Байдена Конгрессом.

Перед заседанием Конгресса в Вашингтоне начался масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.

В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.

После этого многотысячная толпа направился к Капитолия. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание. Заседание Конгресса было прекращено, законодателей эвакуировали.

Сторонники Дональда Трампа, которые прорвались в здание Капитолия, где проходило заседание по утверждению победы Джо Байдена на выборах президента, бродили по залам, фотографировались и похищали вещи “на память”.

Во время массовых беспорядков и захвата здания Капитолия в Вашингтоне пострадали несколько правоохранителей. По меньшей мере один из протестующих получила огнестрельное ранение.

В соцсетях выяснили, что атаку на Капитолий возглавил Джейк Анджели, сторонник теории заговора QAnon.