#Буквы рассказывают, что значит аббревиатура ACAB.

Дословно “ACAB“ означает “All Cops Are Bastards“, что переводится, как “Все копы — ублюдки“, также может означать “All Coppers Are Bastards“ (“Все менты — ублюдки“).

Слоган также иногда изображается как 1312, в соответствии с положением этих букв в латинском алфавите.

История возникновения АСАВ

На самом деле никто не знает, когда в первый раз использовалась фраза “все копы – ублюдки”.

Лексикограф Эрик Партридж писал в своей книге “Словарь выловленных фраз”, что эта фраза существовала в течение всего 20-го века и использовалась “среди профессиональных преступников и мошенников”. Партридж впервые услышал фразу в 1920-х годах как часть песни: “Я спою вам песню, она не очень длинная: все копы – ублюдки”. Эта песня появилась в документальном фильме We Are The Lambeth Boys , который был снят летом 1958 года.

Считается, что эта фраза была впервые превращена в аббревиатуру группой бастующих рабочих в 1940-х годах, но это может быть городским мифом. При этом в британской пенитенциарной системе популярность аббревиатуры возросла: заключенные писали “ACAB” на стенах, а также делали татуировки.

Появление панков в конце 1970-х помогло “ACAB” распространиться по всему миру. В 1982 году группа The 4 Skins выпустила песню “ACAB”. Это была одна из наиболее успешных песен, которая и популяризировала аббревиатуру. Немецкая антифашистская панк-группа Slime выпустила собственную песню “ACAB” годом ранее, и это помогло установить термин в немецких молодежных субкультурах. За этими треками последовало множество других.

“ACAB” также распространился через футбольную культуру. Английские футбольные хулиганы в 1960-х и 70-х годах были тесно связаны со скинхедами, которые использовали эту аббревиатуру, и поскольку поклонники футбола в других странах скопировали некоторые их стили, они также приняли “ACAB”.

При этом, Виктория Гальярдо-Сильвер в своем материале об АСАВ для издания Independent объяснила, что эта фраза не означает, что каждый полицейский – плохой полицейский, она означает, что каждый полицейский замешан в системе. По ее словам, плохих копов поощряет молчание тех, кто считает себя “хорошими“.