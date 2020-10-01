На медалях Одесского полумрафона TAVRIA V ODESA HALF MARATHON 2020 ONLINE изобразят один из неофициальных символов Одессы – Потемкинскую лестницу, которой в этом году исполняется 195 лет. Сам забег состоится 10-11 октября в формате онлайн, сообщила компания-организатор Одесского полумарафона Run Ukraine.

В этом году в Run Ukraine решили объедниить медали беговых мероприятий единой идеей “Будущее невозможно без прошлого”. Невозможно двигаться вперед, куда-то бежать и строить новое, не зная своей истории, не зная, что было раньше. Именно поэтому каждая медаль Беговой Лиги Украинских Мейджоров Ukrainian Majors Running League Online в 2020 году посвящена определенному историческому событию или персоналии.

Для Одессы таким особенным событием стала дата основания Потемкинской лестницы – одной из самых известных памяток города. Архитекторы Франческо Боффо, Аврам Мельников и Потье спроектировали их еще в далеком 1825 году – 195 лет назад! За почти два века эта лестница стала неофициальным символом города, и о ней писал даже Марк Твен.

“Подняться Потемкинской лестницей непросто. Но эти усилия однозначно того стоят – ведь с верхней площадки открывается фантастическая панорама Морского вокзала, которую хочется сохранить в память. Так же и с Одесским полумарафоном: его непросто пробежать. Но финишировав ты ощущаешь такие эмоции, такую силу внутри себя, что готов повторять это испытание вновь и вновь. Вновь и вновь бежать Одесский полумарафон ради этих чувств”, – поделилась Виктория Веремеенко, директор по маркетингу и коммуникациям Run Ukraine.

А еще на каждой медали выгравированы надписи, передающие эмоции финиширующих бегунов с легким одесским колоритом. Ведь каждый, кто хоть раз бывал в Одессе, знает, что она особенна не только благодаря морю и живописной архитектуре – сам воздух здесь пропитан особым духом Одессы. Именно поэтому на медалях дистанций 21 км, 10 км и 4.2 км появились символические надписи: “Щоб я так жив, як бігаю”,”Навіть не вмовляйте мене бігти ще раз, я й так побіжу” и “Одеса-мама, фініш – тато”. Благодаря этому участники TAVRIA V ODESA HALF MARATHON 2020 ONLINE смогут ощутить Одессу, даже если из-за карантина им придется бежать этот забег в другом городе.

“Компания “ТАВРИЯ В” активно поддерживает современные тенденции, стремится быть в тренде, видит своей миссией продвижения активного здорового образа жизни в молодежной среде, а также привлечение молодых людей к регулярным занятиям спортом. В этом году “ТАВРИЯ В” традиционно выступает в качестве титульного партнера Одесского полумарафон, а также презентует свою корпоративную команду. Именно участие в спортивных мероприятиях действительно высокого уровня является важным инструментом повышения мотивации, корпоративного духа, укрепления деловых и межличностных отношений среди сотрудников”, – сообщили в ТАВРИЯ В.

Благодаря необічному формату онлайн все участники полумарафона смогут принять участие в забеге и получить медали, не нарушая условий карантина: каждый будет бежать выбранную дистанцию в удобное для себя время и по любому маршруту.

Для участия в Одесском полумарафону 10-11 октября необязательно приезжать в Одессу. Препятствием для бегунов не станут даже закрытые границы: уже зарегистрировались участники из 18 стран мира, и регистрация продолжается.

Присоединиться к забегу и получить медаль может каждый желающий, независимо от уровня своей спортивной подготовки. Все, что необходимо – пройти регистрацию на сайте полумарафона, а в день мероприятия выйти на пробежку, включив на телефоне любое беговое приложение. Все бегуны, преодолевшие дистанцию, получат медали, которые приедут к ним по почте.

Выбрать комфортную для себя дистанцию и зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятияу https://odesahalfmarathon.org/.