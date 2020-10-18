Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Два дня пытался купить маску. Третью неделю бронхит, делал короткие вылазки на пол часа, больше не получается, рассыпаюсь, в места, где по логике вещей их могли бы продавать. Ни хр*на. Нет, масок то навалом, но я ж имею честь представлять в парламенте далеко не первый, но категорически не второй город, нужна была особенная. Не медицинская, которая в каждой аптеке, а такая, чтоб на заседании 20го все натурально удавились от зависти.

Хотя бы человек двести, еще пятьдесят я бы и сам удушил, остальные норм. Просто какая-нибудь маска, которой можно было бы, наконец, заменить полицейскую, в которой я таскаюсь с февраля. Всем хороша, только невозможно дышать и хочется треснуть кого то дубиной. Так вот, не нашел, сломался, тряпка, поеду в ней”, – написал Бужанский.

Он пожаловался на украинских производителей, которые не могут пошить “прикольные” маски.

“Но я не о своих горьких страданиях, из за невозможности выделываться продукцией легчайшей промышленности. Я об отсутствии продукции этой самой. Казалось бы, уже всем понятно, что это надолго. Если не навсегда. Человек, такое существо, что все время пытается присобачить к айфону линзы, чехол с подогревом, наушники с запахом мяты, короче, аксессуарозависимый. Но нет же. Стоны о том, что дешевый импорт убивает внутреннего производителя я слышу постоянно, и что то в этом есть. А тут другое, дуэлянты не вышли к схватке оба, ни отечественный, ни китайский. Забавно, потому что через 2 месяца мы будем по уши завалены елочными игрушками, их все покупают. Удивительно, потому что маски тоже все покупают”, – отметил нардеп.