Состояние здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса, который проходит лечение в Германии, улучшается. Врачи ожидают его полного выздоровления.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс.

“Господин Геннадий Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Каждый день он делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления”, — отметил врач, директор клиники “Шарите” Норберт Зутторп в письме, скан-копию которого опубликовал Фукс.

В то же время Зутторп отметил, что существует обязанность сохранения врачебной тайны, поэтому клиника отказывается от распространения более детальной информации о состоянии пациента.

“Право на получение такой информация есть исключительно у ближайших родственников”, — добавил он.

Как известно, ранее в Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.

17 сентября сообщалось, что мэр Харькова полетел на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. Отмечалось, что Кернес проходит лечение в реанимационном отделении клиники в палате интенсивной терапии.

23 сентября действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса официально выдвинули кандидатом на должность харьковского городского головы на предстоящих местных выборах, назначенных на 25 октября.