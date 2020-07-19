Об этом пишет Reuters.

Фестиваль морской грязи проводится в южнокорейском городе Порен с 1998 года. На мероприятие ежегодно приезжают несколько миллионов человек. В ходе фестиваля они принимают грязевые ванны, катаются с грязевых горок, а также участвуют в борьбе и забегах в грязи.

Но в этом году из-за коронавируса люди со всей страны наслаждались грязевыми ваннами у себя дома и транслировали это в сети. В городе установили большой экран, который показывал участников онлайн-фестиваля.