Различные страницы начали оставлять одинаковые комментарии //”Шикарно. Вы профи!”&name=”Роман Лещенко”code:syntax/error/ под трансляцией.
Среди “людей”, которые оставили хвалебный комментарий, были боты с Московской пропиской или даже Каушанахской (Молдова).
Видимо, новый глава Госгеокадастра Украины Роман Лещенко ищет поддержки у пользователей.
Но в этот раз мнимая поддержка подвела Лещенко – “ботоферма” предательски сломалась. Чиновники часто прибегают к мнимой поддержке, имитируя одобрение в социальных сетях своей работы.
- Ранее Служба безопасности Украины блокировала работу разветвленной сети ботоферм, занимавшихся распространением фейков. Сеть управлялась из России.