Сегодня во время прямого эфира в Facebook на странице главы Госгеокадастра Украины Романа Лещенко произошел казус.

Различные страницы начали оставлять одинаковые комментарии //”Шикарно. Вы профи!”&name=”Роман Лещенко”code:syntax/error/ под трансляцией.

Среди “людей”, которые оставили хвалебный комментарий, были боты с Московской пропиской или даже Каушанахской (Молдова).

Видимо, новый глава Госгеокадастра Украины Роман Лещенко ищет поддержки у пользователей.

Но в этот раз мнимая поддержка подвела Лещенко – “ботоферма” предательски сломалась. Чиновники часто прибегают к мнимой поддержке, имитируя одобрение в социальных сетях своей работы.