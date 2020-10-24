Об этом пишет ScienceAlert.

Отмечается, что исследование, проведенное психологом животных Александрой Розати из Мичиганского университета, предоставило первое свидетельство того, что животные проявляют возрастную социальную избирательность.

Авторы опирались на данные, включающие 78000 часов наблюдений, проведенных в национальном парке Кибале в Уганде в период с 1995 по 2016 год. В процессе наблюдений специалисты изучали социальные контакты 21 самца шимпанзе в возрасте от 15 до 58 лет.

Помимо того, что шимпанзе являются ближайшими родственниками людей, они – идеальный вид для сравнения с людьми, потому что они живут долгой жизнью – иногда до 60 лет – и имеют широкий выбор, с кем дружить.

Шимпанзе-мужчины, которые дружат между собой, ухаживают друг за другом, вместе охотятся и делятся мясом, коллективно патрулируют границы своих территорий и формируют союзы, чтобы достичь и удержать высокий статус в своих группах, что, в свою очередь, приводит к более индивидуальному репродуктивному успеху.

Чтобы изучить их сходство друг с другом, команда разработала “индекс ассоциации”, основанный на том, как часто мужчина в группе находился в непосредственной близости (менее 5 метров) от другого.

Оказалось, что стареющие приматы реже вступают в конфликты с сородичами, а новым знакомствам предпочитают общение с верными друзьями.