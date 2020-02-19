Сегодня в течение дня во Львовской и Тернопольской областях протестуют против приема эвакуированных из Китая.

Об этом сообщают местные СМИ.

Ранее сообщалось, что жители Винников заблокировали въезды в местный госпиталь.

Люди до сих пор не расходятся и собираются ночевать на месте. Протестующие из числа местных жителей, медработников госпиталя и активистов остаются на территории госпиталя у заблокированных шинами въездов. Таким образом люди пытаются не допустить возможное поселение на двухнедельный карантин украинцев и иностранцев, которых завтра эвакуируют из пораженной коронавирусом провинции Китая Ухань.

Стоит отметить, что такую реакцию людей вызвал внезапный приказ выписать всех пациентов учреждения, который медики получили утром.

“Нам сообщили, что мы будем будто запасным вариантом. Но больных всех выписывают. В то же время представитель департамента здравоохранения говорит, что якобы это неправда, а пациентам советует возвращаться в палаты”, – сказала медсестра Анна Загальская.

После начала акции на территории госпиталя в департаменте здравоохранения ЛОГА объяснили указание выписать пациентов симуляционными учениями. По официальным данным Львов не рассматривается как место для карантина эвакуированных из Китая.

После обеда пациенты начали возвращаться в палаты, однако люди из-под стен госпиталя не разошлись. Они объясняют, что опасаются опасного вируса, поэтому не хотят, чтобы карантинная зона была в Винниковском госпитале.

Сейчас протестующие принесли дрова и уже обустроили пункты обогрева у разложенных шин, принесли стулья, а также запасаются едой и водой, чтобы оставаться у госпиталя до утра. Ситуация под стенами госпиталя спокойная, люди не конфликтуют, хотя и настроены решительно.

В Требовлянском районе Тернопольской области в Микулинцах люди устроили акцию протеста против помещения эвакуированных в местный санаторий Медоборы еще 18 февраля.

Официального подтверждения информации о том, что в Медоборы должны привезти эвакуированных из Китая людей, нет.

СМИ также сообщили, что в селе Конопкивка, которое граничит с санаторием, жители ночью установили блокпосты и дежурят у них. Местный канал ІНТБ сообщал, что, по состоянию на 19 февраля, блокпосты укрепляют.

Протестующих решили поддержать депутаты Тернопольского областного совета.

Депутаты заявили, что должна быть создана база для больных коронавирусом или тех, кто контактировал с такими людьми.

Они потребовали от высших должностных лиц государства “принять безотлагательные меры по недопустимости размещения на территории Тернопольской области, в частности, в селе Конопкивка Теребовлянского района в санатории Медоборы около 100 человек, эвакуированных из Кита”.

Отдельно облсовет принял требование к правоохранителям относительно неприменения силовых мер к жителям Микулинецкой общины, которые установили блокпосты у дороги, ведущей в санаторий Медоборы.

По состоянию на вечер 19 февраля местные жители устроили блокпосты и собираются ночевать на месте.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

По состоянию на 18 февраля вследствие заражения коронавирусом Covid-19 из Китая, за сутки умерли 98 человек во всем мире. Число заболевших коронавирусом в мире возросло до 73 тысяч человек.